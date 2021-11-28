Коронавирус способен вызвать серьезные последствия для глаз. Об этом рассказала заведующая офтальмологическим отделением городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирина Шангичева, передает 28 ноября «Российская газета»

Украинский врач рассказал о страшных последствиях коронавируса для психики © REUTERS, Gleb Garanich

«Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты», — пояснила специалист.

Офтальмолог порекомендовала всеми способами избегать заражения коронавирусом, в частности, активно вакцинироваться и соблюдать необходимые меры предосторожности.

На днях главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк предупредил о панических атаках и «ковидном тумане» после перенесенного коронавируса. Врач отметил, что тревожно-депрессивные расстройства и панические атаки чаще затрагивают людей среднего возраста.