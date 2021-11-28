По ее словам, у тех, кто переболел COVID-19, нередко ухудшается зрение. У пациентов могут наблюдаться такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки.
«Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты», — пояснила специалист.
Офтальмолог порекомендовала всеми способами избегать заражения коронавирусом, в частности, активно вакцинироваться и соблюдать необходимые меры предосторожности.
На днях главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк предупредил о панических атаках и «ковидном тумане» после перенесенного коронавируса. Врач отметил, что тревожно-депрессивные расстройства и панические атаки чаще затрагивают людей среднего возраста.