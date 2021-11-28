Украина ведет переговоры с различными партнерами, готовыми предоставить ей вооружение. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit

Кулеба ответил, общается ли Киев с Москвой за спиной союзников © REUTERS, Leah Millis

Кулеба добавил, что поддержка Запада «гораздо больше, чем просто словесная».

«Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трех элементов. Первый — это четкое политическое послание, что уже происходит. Второй — это набор санкций или ограничительных мер. Третье — это военная поддержка», — подчеркнул он.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.