При этом раскрывать подробности он не стал. Глава МИД уточнил, что оружие, как и деньги, «любит тишину».
Кулеба добавил, что поддержка Запада «гораздо больше, чем просто словесная».
«Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трех элементов. Первый — это четкое политическое послание, что уже происходит. Второй — это набор санкций или ограничительных мер. Третье — это военная поддержка», — подчеркнул он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.