При контракте на международную поставку товаров требуется сертификат происхождения. После признания Москвой сертификатов о соответствии республик Донбасса товары из народных республик могут попадать за рубеж через Россию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв

Начальная стадия производства товара может осуществиться в Донбассе, а последующие — в России. Таким образом товары из Донбасса могут попасть на мировой рынок, отметил собеседник издания. Ходаковский объяснил, что будет, если Донбасс сейчас отобьет Старомарьевку © предоставлено Александром Ходаковским

«При международном контракте обязательно требуется сертификат происхождения. Естественно, Украина его не выпишет. Для того, чтобы российское предприятие имело бы право выписать сертификат происхождения, на территории России должен быть произведена переделка товара. То есть он каким-то образом должен усовершенствоваться», — сказал Царёв.

Такая процедура должна быть проведена фактически, либо формально, дополнил эксперт.

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