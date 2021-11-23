Указ Владимира Путина о признании сертификатов происхождения товаров из ЛДНР четко ложится не только в дух Минских соглашений, но и в сами соглашения, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

- Олег Анатольевич, есть указ Путина о признании сертификатов происхождения товаров из ДНР и ЛНР. Есть заявления Лаврова о поводу Нормандского формата, опубликована переписка с МИДами Германии и Франции. Говорит это о том, что двери Минского процесса, который предполагал реинтеграцию ЛДНР в состав Украины на условиях автономии, закрыты, причем окончательно. И теперь Россия просто движется усиленно к интеграции Донбасса в состав России. Да, или нет?

- Одним «да» не ответишь. Указ Владимира Владимировича Путина устранил бюрократические преграды, которые существовали при реализации товаров республик ДНР-ЛНР.

Все эти торговые операции производились и прежде: например, ростовские угольщики покупали донецкий уголь, заполняя им свои склады. Формально или неформально на бумагах они делали его сортировку и выписывали сертификат происхождения, а после этого имели право продавать его дальше — либо за рубеж, либо на территории РФ.

Поскольку эта операция не то что незаконна, но сомнительна с точки зрения сотрудника правоохранительных органов, то я знаю, что даже возбуждались уголовные дела по таким компаниям. Приходилось сверху вмешиваться, и эти вопросы закрывать.

Очевидно, что из-за того, что приходилось выполнять такие манипуляции, то в стоимость донецкой и луганской продукции формировалась особым образом, так как должна была проходить через руки посредников. Напрямую донбасские предприятия не могли реализовывать свою продукцию, поскольку не могли выписывать сертификат происхождения, а он обязателен как для продажи внутри РФ, так и за рубеж.

Очевидно, что нужен был посредник, это все приводило, если не к удорожанию продажной цены, то, как минимум, к снижению закупочной. Это все сказывалось на предприятиях, которые работают на Донбассе. Этот указ упростил работу, и работать на территории станет гораздо проще.

Нечто подобное надо было сделать уже давно, причем независимо оттого, насколько быстро реализуются Минские соглашения.

Что касается реализации Минских соглашений при Зеленском, то я не думаю, что они есть.

Узел вокруг Украины все сильнее затягивается. Мы видим, что Великобритания выделяет финансы, американцы поставляют вооружение, выделяются земельные участки под строительство военных баз. Если Россия ничего не будет отвечать на это, то рано или поздно те красные линии, о которых говорил Владимир Владимирович, будут нашими западными партнерами перейдены.

- Можно считать, что сейчас Донбасс после этих указов идет по дороге дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, в данном случае экономической?

- Если подходить формально, то указ Владимира Владимировича Путина четко ложится не только в дух Минских соглашений, но и в них самих. Если прочитать их внимательно, там написано, что Украина будет всячески способствовать межрегиональному сотрудничеству между республиками и сопредельными государствами, которым является Россия.

Поэтому нигде Владимир Владимирович не вышел за рамки, которые были ранее очерчены в Минске. Сказать, что Россия сейчас выходит из Минских соглашений, или отдаляется от них после этого указа — нельзя.

- Насколько это поможет Донбассу? Понятное дело, что это не приведет к какому-то экономическому буму, но, во всяком случае, приведет ли это к серьезным инвестициям в экономику ЛДНР, ведь у Донбасса есть преимущество в дешевизне производства и в наличии квалифицированных кадров. Станет Донбасс для России чем-то вроде Китая, где можно дешево произвести товар?

- Да, это можно было бы сделать, но, к сожалению, до этого еще далеко. Однако можно сказать четко и однозначно, что любое упрощение товарообмена, правил пересечения границы способствуют развитию производства на этих территориях.

Хорошо, если сырье производят внутри Донбасса, а так получается граница — это десять процентов к цене товара на то, чтобы ее пересечь в одном направлении, десять процентов на то, чтобы пересечь в другом направлении. Упрощение правил снижает эти затраты.

Кардинально бы решило этот вопрос — упразднение границ между Россией и ДНР-ЛНР.

- Предположим, конечная цель поставки товара не Россия, а какая-то другая страна, но товар будет идти через Россию. Указ Путина будет способствовать тому, что товар спокойно, на законных основаниях сможет попасть в Турцию, в Америку, в Японию, да и вообще куда угодно?

- Нет.

- Только в Россию?

- При международном контракте обязательно требуется сертификат происхождения. Естественно, Украина его не выпишет. Для того, чтобы российское предприятие имело бы право выписать сертификат происхождения, на территории России должен быть произведена переделка товара. То есть, он каким-то образом должен усовершенствоваться.

- Имеется в виду, что начальная стадия производства товара — в Донбассе, а окончательная сборка — в России, и тогда такой товар будет иметь российский сертификат происхождения?

- Да. Эту процедуру нужно либо формально проводить, либо фактически.

- Какие еще указы президенту нужно принять, чтобы еще больше облегчить экономическое и финансовое положение Донбасса?

- Я уже сказал — это упразднение границ между Россией и ДНР-ЛНР. Как минимум таможенных.