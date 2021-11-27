Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что миграционный кризис может принять гораздо большие масштабы. Об этом он рассказа в ходе встречи с беженцами на белорусско-польской границе, видеотчёт о которой был распространён агентством БЕЛТА 26 ноября

Во время общения с беженцами и журналистами в логистическом центре у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе Лукашенко выступил с призывом к Германии найти решение проблемы и забрать людей из лагеря на польской границе.

Он сказал, что на территории Белоруссии находится не так много беженцев, и у многих из них есть родственники в Германии. Поэтому этой стране вполне по силам решить проблему, считает Лукашенко.

«Если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее…. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев, и сдержать их на границе будет невозможно. Поэтому надо сейчас, пока эта проблема не разрослась, её ликвидировать», — заявил белорусский лидер.

В ходе встречи Лукашенко неоднократно обещал беженцам, что их не будут возвращать на родину против их воли. Он также заверял, что власти Белоруссии не будут чинить препятствий тем из беженцев, кто захочет продолжать попытки дойти до Германии через польскую территорию. "Они страшнее мигрантов!" Испанская газета о том, что происходит в Польше © REUTERS, Kacper Pempel

Логистический центр на польской границе был оборудован властями Белоруссии для обеспечения нормальных условий проживания беженцев.

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки.

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мирными людьми