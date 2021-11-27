Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц будет более близок к России, чем его предшественница на этом посту, рассказал в опубликованном 25 ноября интервью интернет-изданием 47news.ru интервью немецкий эксперт Александр Рар

Рар указал, что Шольц будет «до последнего» искать формы сотрудничества с Россией, поскольку настроен по отношению к ней менее критически, чем Ангела Меркель.

Эксперт считает, что существующие санкции Германии в отношении РФ сохранятся, однако новые санкции вводится не будут.

«Очень многие этого уже не хотят, — страдают ведь собственные производители, нежели российская власть и российский бизнес. И во-вторых, там, где могли ввести болезненные санкции, их уже ввели. Россия же уже локализировала свои производства, стала независимой от ЕС. Германия в ужасе наблюдает, как те ниши на российском рынке, где раньше была Германия, сейчас заполняются китайцами», — рассказал Рар.