Эксперт напомнил, что в 2014 году празднование 9 мая на официальном уровне демонстративно провели без георгиевской ленточки, заменив ее «казахстанской голубой лентой победы», хотя юридического запрета все же не последовало.
Кроме того, некоторые национал-патриоты в интернете открыто говорили о том, что надо бы организовывать «поезда дружбы», проехаться по городам Казахстана и продемонстрировать «сторонникам Русского мира», что «крымский и донбасский сценарий в Казахстане не пройдет», хотя разговоров о таком вообще не было, отметил публицист.
«Они призывали вооружаться топорами, молотками и бейсбольными битами, а на все вопросы правоохранительных органов отвечать, что едут на охоту или рыбалку. Насколько я знаю, ни одно из таких сообщений правовой оценки не получило», — подчеркнул Намовир.
Постепенно эти разговоры сошли на нет, но для многих русскоязычных жителей Казахстана эта ситуация открыла глаза относительно того, как к ним на самом деле относится определенная часть населения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.