После событий в Крыму и Донбассе 2014-2015 годов из-за определенной волны в казахстанских СМИ и активности в социальных сетях русскоязычные жители Казахстана стали чувствовать себя неуютно. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Кроме того, некоторые национал-патриоты в интернете открыто говорили о том, что надо бы организовывать «поезда дружбы», проехаться по городам Казахстана и продемонстрировать «сторонникам Русского мира», что «крымский и донбасский сценарий в Казахстане не пройдет», хотя разговоров о таком вообще не было, отметил публицист.

«Они призывали вооружаться топорами, молотками и бейсбольными битами, а на все вопросы правоохранительных органов отвечать, что едут на охоту или рыбалку. Насколько я знаю, ни одно из таких сообщений правовой оценки не получило», — подчеркнул Намовир.

Постепенно эти разговоры сошли на нет, но для многих русскоязычных жителей Казахстана эта ситуация открыла глаза относительно того, как к ним на самом деле относится определенная часть населения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.