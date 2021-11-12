Основной посыл главы МИД РФ Сергея Лаврова в статье о российско-казахстанских отношений состоит в том, что нельзя портить прекрасные отношения и нельзя создавать проблемы на ровном месте, считает главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Украина.ру

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров написал довольно комплементарную статью, посвященную 29-летию установления российско-казахстанских отношений. Но в самом конце этой статьи он высказал мысль, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русских и русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик.

- Илья, Лавров действительно считает, что эти отдельные случаи были инспирированы извне или он таким образом вежливо и осторожно намекает казахстанскому руководству на то, что нужно было бы поменять свою гуманитарную политику?

— Судя по всему, на этот раз это действительно был сигнал казахстанским властям. Если говорить простыми словами, то Лавров сказал, что тесные политические и экономические связи — дорогого стоит. У нас большое количество взаимных экономических проектов, у нас растет товарооборот, у нас большой потенциал к сотрудничеству, поэтому, ребята, давайте не будем все это портить и создавать проблемы там, где их создавать не нужно.

Последняя ремарка в статье Лаврова означает следующее: хорошо, вы утверждаете на официальном уровне, что никакого отношения к проявлениям ксенофобии вы не имеете, вы это осуждаете. Мы вам верим, мы вас в этом поддерживаем, поэтому давайте дальше работать и сосуществовать в конструктивном ключе.

- Национал-патриотическая аудитория уже немного оскорбилась в связи с этой статьей, сказав, что никакой ксенофобии в Казахстане нет. Последует ли какая-то реакция со стороны властей республики?

— Нет. Со стороны официальных властей последовать не должно, потому что сама статья была выдержана в комплементарном ключе. А если кому-то не понравились какие-то моменты, то я не думаю, что кто-то из официальных лиц будет на это реагировать.

Что касается слов о том, что в Казахстане нет дискриминации и ксенофобии, то национал-патриотическая аудитория всегда об этом говорит. Какие бы эксцессы ни происходили, это традиционная для них отговорка. Якобы все у нас хорошо, и все, что об этом говорят — неправда.

- Некоторое время назад была определенная истерия в связи с инициативой «Сбербанка» по предоставлению своей платформы для цифровизации госуслуг Казахстана, когда властям приходилось оправдываться, что они не сдадут киберпространство республики россиянам. Почему они просто не проигнорировали эти разговоры?

— Тут сошлось несколько факторов. Во-первых, казахстанские власти стали заложниками своей внутриполитической повестки, поскольку с их стороны происходило определенное заигрывание с национал-патриотическими силами, которые делали ставку на полную независимость Казахстана. Естественно, что когда у них возник такой информационный повод сказать, что Казахстан отдает свой цифровой суверенитет России, то властям республики пришлось реагировать.

Во-вторых, меморандум о сотрудничестве между «Сбербанком» и Казахстаном задевает и казахстанскую IT-отрасль, поскольку именно казахстанские компании хотели разрабатывать эту платформу, а в результате этой сделки они потеряли деньги.

Но насколько я понимаю, сейчас все эти моменты уже обговорены. Министр цифрового развития Багдат Мусин подчеркнул, что все разработки будут вестись именно казахстанскими гражданами, все серверы будут расположены на территории Казахстана, «Сбербанк» предоставит цифровую платформу со всеми кодами в распоряжение республики, поэтому цифровому суверенитету Казахстана угроз нет.

- А эта активность национал-патриотов направлена только против России или они считают любую неказахскую активность угрозой для суверенитета?

— Судя по их активности в интернете в последние годы, их негатив в основном направлен против России и частично против Китая. Остальные страны их в медийном плане не так волнуют.

- Поговаривали, что в 2014-2015 году русских Казахстана воспринимали едва ли не как «пятую колонну» России, которая якобы поможет ей захватить северные регионы. Лично вы ощутили на себе нечто подобное?

— Да, после событий в Крыму и Донбассе из-за определенной волны в казахстанских СМИ и активности в социальных сетях русскоязычные жители Казахстана стали чувствовать себя неуютно. Например, в 2014 году празднование 9 мая на официальном уровне демонстративно провели без георгиевской ленточки, заменив ее «казахстанской голубой лентой победы». Да, юридического запрета на ношение георгиевской ленточки нет, но на официальном уровне ее убрали.

Кроме того, некоторые национал-патриоты в интернете открыто говорили о том, что надо бы организовывать «поезда дружбы», проехаться по городам Казахстана и продемонстрировать «сторонникам Русского мира», что «крымский и донбасский сценарий в Казахстане не пройдет», хотя тут и разговоров о таком вообще не было. Они призывали вооружаться топорами, молотками и бейсбольными битами, а на все вопросы правоохранительных органов отвечать, что едут на охоту или рыбалку. Насколько я знаю, ни одно из таких сообщений правовой оценки не получило.

Постепенно эти разговоры сошли на нет, но для многих русскоязычных жителей Казахстана эта ситуация открыла глаза относительно того, как к ним на самом деле относится определенная часть населения.

- Если сравнивать Казахстан с Украиной, то на Украине не прошла попытка выстроить этнонациональное государство, поскольку никакой титульной нации не существует. В Казахстане ситуация несколько другая. Как русскоговорящие казахи относятся к идеям о построении националистического государства?

— Насколько я могу судить, большинство населения Казахстана, по крайней мере, пока, эту агрессивную националистическую риторику воспринимает весьма негативно. Принципы межнационального согласия и сосуществования в Казахстане по-прежнему довольно сильны.

Более того, в большинстве своем титульное русскоязычное население Казахстана также ощущает заметный дискомфорт от этой националистической риторики, поскольку в первую очередь она направлена против них, и только потом — против русских и других национальностей.

Но эта ситуация в сфере межнациональных отношений и отношение титульного населения к национал-патриотической идеологии находится в постоянной динамике, и молодое казахстанское поколение, которые родилось уже во времена независимости, уже не так воспринимает эти принципы. Для них важна национальная и этническая составляющая внутренней политики, которая артикулируется через школьные и университетские учебники по истории и культуре Казахстана.

- Новость о том, что транзит казахстанского угля на Украину был приостановлен по техническим причинам, вызвала определенное недовольство в республике. Удастся ли Киеву втянуть Казахстан в новые антироссийские комбинации и как официальная Астана будет реагировать, если вдруг конфликт в Донбассе вспыхнет с новой силой?

— Казахстан на официальном уровне уже отреагировал заявлением, что никаких санкций и задержек со стороны России по поставкам угля на Украину нет, и что эти задержки действительно носят технический характер и не связаны с политическими решениями. Так что пока Казахстан официально дистанцировался от попыток политизировать эту ситуацию.

Что касается обострения в Донбассе, то казахстанские власти будут реагировать в том же ключе, в котором реагировали до сей поры. Еще Нурсултан Назарбаев активно продвигал Казахстан в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта, хотя выбор был сделан в пользу Минска.

Если опять возникнет обострение, то Казахстан опять будет пытаться продвигать свои посреднические услуги, не более того.

- В пользу этого «астанинского формата» играет ухудшение отношений между Украиной и Белоруссией, против — удаленность Казахстана. Что из этого перевесит?

— Есть много факторов, которые будут приниматься во внимание. На данный момент у Казахстана с официальным Киевом дружественно-нейтральные отношения, и вполне может быть, что если зайдет разговор о смене переговорной площадки, то они дадут свое согласие. Вполне возможно, что и Россия не будет возражать. Такой вариант исключать нельзя.

- Есть довод, что Казахстан не сможет разорвать отношения с Россией просто в силу географии, и в связи с этим стали вестись разговоры о построении транспортных маршрутов на Каспии через Турцию и Азербайджан. Насколько это осуществимо?

— Транспортные маршруты через Каспий в теории осуществимы, но на практике это дорогостоящая и нерентабельная затея. Да, Казахстан с Россией помимо самой протяженной сухопутной границей связывает большое количество транзитных коридоров, идут грузы из Китая в Европу, Казахстан по российским трубопроводам поставляет свои нефтепродукты. Одномоментно эти связи разорвать при всем желании не получится. В этом смысле Казахстан и Россия действительно связаны экономическими и хозяйственными цепочками.

- Каков ваш краткий прогноз на зимний политический сезон в Казахстане?

— Особых политических интриг в ближайшее время не предвидится. Главная проблема — социально-экономическая обстановка в стране и в мире, особенно на примере пандемии коронавируса.

На сегодняшний момент главная задача в руководстве Казахстана — обеспечить внутреннюю социально-экономическую стабильность, вывезти экономику из кризиса, которая обусловлена пандемией и продолжающимся мировым экономическим кризисом.

В плане внешней политики власти Казахстана будут поддерживать привычный многовекторный баланс. Насколько им это удастся — другой вопрос. Будем посмотреть.