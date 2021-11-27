Когда рухнул Советский Союз, пропала и вера в светлое будущее - коммунизм. О том, чем эту веру на Украине подменили, рассказал в интервью Украина.ру украинский оппозиционный политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга

Когда рухнул Советский Союз, когда цель, как таковая — царство Божье на земле, коммунизм — сначала был высмеян, а затем уничтожен, то появилась единая мысль — богатей! А в этом обществе «богатей!» — каждый друг другу волк, а не брат — подчеркнул эксперт. В условиях потери смыслов постсоветские страны ударились в национализм. Андрей Кошкин: Великобритании нужна Украина для проникновения в Восточную Европу © vk.com, Андрей Кошкин

«Все 15 республик (бывшего СССР — Ред.) вокруг России заболели национализмом. Те, кто находится поближе к Европе, в Европу потянулись. Почему? Потому что это то же самое «царство Божье», тот же «коммунизм», та же необходимость веры во что-то, в будущем… Проще говоря, свято место пусто не бывает», — сказал Волга.

Веру в европейское будущее Украины активно перехватили исторические враги России, запрограммировавшие население братской страны на отторжение всего русского, на искоренение связующих скреп, отметил эксперт.

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