Мир семимильными шагами приближается к очень серьёзному большому конфликту, который пройдёт по территории Украины, считает украинский оппозиционный политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Василий, тема для разговора у нас сегодня совсем не радостная: Майдан 2004 года. Сейчас мало кто о нем вспоминает, и даже в эти дни говорят преимущественно о Евромайдане. Но 22 ноября — годовщина первого Майдана. И ведь именно с него все началось.

— Совершенно верно. Точно так же как правильным будет считать одной мировой войной Первую мировую войну и Вторую. Поскольку Первая мировая война не решила всех вопросов и не разрешила противоречий между государствами. И — маленькое затишье на двадцать лет, а потом беда, Вторая мировая война.

В нашей ситуации — то же самое явление. Первое явление бунта, который назван на Украине «революцией», это 2004 год — проявление такого козачества, залихватства, проявление беззакония и антиконституционных действий. Василий Волга: Гуманитарная сфера — это оружие массового поражения, пора нам это понять © Владимир Трефилов

Я напомню, что стало вершиной противостояния в 2004 году. Тогда был окружен Верховный суд Украины. Бесчинствующая толпа, разная смесь — от националистов до еврооптимистов, все там были. Они угрожали судьям физической расправой, проще говоря, убийством, если судьи Верховного суда не примут того решения, которого хотела толпа. Их заставили принять решение о третьем туре выборов, что, подчеркну, вообще вне их компетенции, к этому суду это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к Конституции, к решениям Верховной Рады и т.д.

И потом, с небольшим перерывом в 10 лет — новый Майдан. То есть, перерыв был короче перерыва между Первой и Второй мировой в 2 раза. И касается это одной страны. За 10 лет проведена фундаментальная работа, она привела к тому, что не только выбрали угодного Западу президента, а даже развязали войну. Пошел мощный процесс превращения Украины в АнтиРоссию. Вот чем эти два события связаны.

А теперь мы отмечаем «роковины». Интересное слово. В русском языке есть одно слово — «годовщина», а вот на украинском языке можно сказать и «рiчниця», когда что-то торжественное празднуется, и «роковины» — так, как правило, говорится о трагических событиях, о смерти. Вот «роковины» отметили той Украины, которая была доселе.

Но есть маленькая деталь, о которой я хотел бы сказать, и что отличается существенно от общепринятого взгляда… Я скажу, что все это сделал не столько Запад — это сделал народ Украины.

- Кстати, о народе. Вы в политике уже достаточно долго, многие события происходили у вас на глазах. Помните, после Майдана 2004 года люди, которые скакали за Ющенко, и которые привели Ющенко к власти, очень быстро в нём разочаровались. Буквально через полгода они уже рассказывали, что «мы стояли не за Ющенко на Майдане, да вообще не за это». А потом в течение нескольких лет многие политики, политологи, социологи уверяли меня в том, что Майданов больше на Украине не будет. Мол, люди выпустили пар, люди разочаровались, они поняли, что ни к чему хорошему это не приводит. И вот — новый Майдан. Как так получилось?

— Здесь большой комплекс причин. Во-первых, естественная жизнь народа. Постоянны только перемены, равно как и постоянны только перемены в устремлениях народов к тому или другому. Не может народ жить без устремленности куда-то. Народ тем и характеризуется, что он должен удовлетворять трем необходимым условиям.

Условие первое — это единая историческая общность. Когда на протяжении истории были едиными, и есть миф о том, что это было, это — в учебниках истории.

Второе: единая нравственная матрица. Она, как правило, сформирована культурой, стоящей либо на религиозном фундаменте, либо на фундаменте каких-то героических событий прошлого — но должен быть один нравственный фундамент.

И третье условие — общая устремленность куда-то, во что-то, в будущее… Почему мы с тобой вместе? Почему мы один народ? Потому что мы идем в одном направлении. Перед нами стоит единая цель.

Когда рухнул Советский Союз, когда цель, как таковая — царство Божье на земле, коммунизм — сначала был высмеян, а затем уничтожен, то появилась единая мысль — богатей! А в этом обществе «богатей!» — каждый друг другу волк, а не брат.

И посмотрите, что произошло. Все 15 республик (бывшего СССР — Ред.) вокруг России заболели национализмом. Те, кто находится поближе к Европе, в Европу потянулись. Почему? Потому что это то же самое «царство Божье», тот же «коммунизм», та же необходимость веры во что-то, в будущем… Проще говоря, свято место пусто не бывает. Василий Волга: Украину «колбасит», причем все только начинается © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

И постепенно эти дяди и тети, которые ведут уже вековую борьбу против России, против русской цивилизации — а ведь мы также относимся к русской цивилизации — они Украину перерабатывают, переламывают… И Украина переламыванию поддается, ибо сопротивления никакого нет. Те дяди и тети, которые эту работу вели, используя это течение, сказали украинцам: братцы, да плюньте вы на Россию! Для того, чтобы вы были с нами, вы должны разорвать связи с Россией. Вы должны уничтожать вообще все русское, что у вас есть.

Майдан первый, 2004 года, был первым бурным проявлением. На тот момент было достаточно посыла: «дайте нам президента проевропейского, он нас в Европу приведет, и мы получим царство Божье».

Но не получилось, потому что на тот момент большинство населения Украины было за Россию, за русский язык как второй государственный, за ОДКБ. Это показывали все социологические опросы. Только Киев уже поддался перерождению, когда при соответствующей финансово-организационной помощи Запада город насытили людьми из бандеровских регионов. И им удалось тогда совершить маленький и бескровный переворот.

Проходит 10 лет. Ключевую точку в том, чтобы создать все условия, чтобы была достаточная база для переворота, кровавого переворота, гражданского — ставит Янукович, начиная с его прихода к власти в 2010 году. У нас тогда социологические опросы показывали, что 60% граждан Украины были за Россию, за ОДКБ, за русский язык, а 40% были за евроатлантическую ориентацию Украины и против России. Проходит 3 с половиной года, почти 4. Социологически опросы показывают, что уже все поменялось, тенденция сломана: 60% выступает за евроатлантическую интеграцию, и только 40% за Россию. Создана мощная площадка для переворота. Василий Волга: «Украинский национализм перерос в квазирелигию» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

И ведь посмотрите, кем. Я на тот момент возглавлял один из центральных органов исполнительной власти. В моем ведомстве были назначены два офицера, назначены именно Януковичем. Это были представители разных миссий — из Европы и из Америки. Один отвечал за европейскую интеграцию. Другой за интеграцию в НАТО.

В чем заключалась эта работа? Каждому из нас, всем руководителям министерств и ведомств, были доведены графики проектных работ, когда мы должны провести проектно-нормативную и законодательную базу для того, чтобы провести такие изменения в своих ведомствах, в принципе, в законодательстве, чтобы это всё максимально гармонизировать с НАТО и Европой. С НАТО прежде всего.

Тех, кто не выполнял этого, увольняли с работы. Вы не можете не помнить выступлений некоторых лидеров Партии Регионов с трибуны Верховной Рады, когда они грозили кулачками в сторону России и говорили: «мы вам покажем кузькину мать, не лезьте, наш выбор европейский, он совершенно определен и точен».

И вот последняя капля. Янукович едет в Вильнюс и отказывается (от соглашения об ассоциации с ЕС — Ред,). То есть, он сам разогнал этот поезд, который должен двигаться в направлении «царства Божия на земле», когда все счастье в Европейском Союзе. Когда не только «кружевные трусики», мы ведь только шутим о трусиках… А у людей внутри произошли мощнейшие изменения. Они теперь говорят: «я же европеец», я хоть в рабах буду, но у европейцев, но не с русскими. Ибо русские вообще не люди!

- Сотрудник мой, активно поддерживающий Майдан, на мой вопрос, почему он его поддерживает, отвечал, что «мы победим, и у меня тогда будет пенсия 3 тысячи евро». Я у него спрашивала, с чего, собственно, он это взял? Ответа не было. Но Майдан он поддерживал… Василий Александрович, вы уже неоднократно вспоминали Януковича, и в продолжение этой темы. К годовщине Майданов он опубликовал статью. Читали вы её?

— Еще нет, интересно!

- Он заявил в этой статье об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Также призвал полностью изменить стратегию развития государства, и, что вам, наверное, будет наиболее интересно и забавно — сообщил, что главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией. Прокомментируйте, пожалуйста, появление этого материала.

— Ну, человеку нужно что-то делать. Сидит человек на пенсии, всю жизнь он стремился к тому, чего он достиг. Но не всего он добился.

Помните, у нас на Украине был чудеснейший, великолепный, сильнейший ученый — Пахомов Юрий Николаевич. Мы с ним были очень дружны. Он возглавлял Институт международной экономики и мировых процессов. Руководя этим институтом, он много мне помогал. Многие мои законодательные инициативы были продиктованы работой его института. Не в 2014. Эксперт объяснил, когда на самом деле Майдан одержал победу на Украине © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

И он — один из тех людей, которых Ельцин, уходя в отставку, попросил приехать в Москву и представил их Путину, представил как тех людей науки, с которыми можно вести беседу. Зная это и учитывая влияние академика Пахомова, Янукович с ним также поддерживал достаточно близкие отношения. После одной из встреч с Януковичем позвонил мне Юрий Николаевич, я уже тогда был в министерском кресле, и говорит: «Василий, приезжай, поговорить надо». Я приехал. Он был очень расстроен. Спрашиваю, что случилось? Он отвечает: "Василий, ты знаешь, я ошибся".

- Ошибся в чём?

— Он очень активно поддерживал Януковича во время избирательной кампании. И вот во время нашей встречи Юрий Николаевич рассказал, что он только что обедал с Януковичем. Янукович выпил немного вина, расслабился и озвучил сокровенную мысль. Она заключалась в том, что, пройдя путь от колонии и выше, он считает главным достижением своей жизни быть принятым самыми высшими европейскими домами. Вот в чем правда.

С того момента Юрий Николаевич охладел к Януковичу, хотя, в силу необходимости, с ним встречался — когда президент приглашал, приходилось ему идти с научными докладами, с анализом ситуации. Но он больше не мог уже про Януковича слышать, потому что увидел, чего тот в сущности хотел.

И когда сегодня Виктор Федорович (Янукович — Ред.) пишет эти статьи, о чём-то разглагольствует, рассказывает, мне кажется, что это наименее авторитетное мнение из тех, к каким следует прислушиваться. Ибо президент — это человек, который дал клятву положить жизнь свою на благо народа. И погибнуть, если того потребуют обстоятельства. Иначе зачем? Чтобы быть принятым европейскими домами?

- Есть еще один важный для меня, для вас и для многих жителей Украины и России вопрос. Как так получилось, что после Евромайдана многие представители еврейской национальности стали называть себя «жидобандеровцами» и этим гордиться? Более того, многие этнические русские, проживающие на Украине, рассказывали, как они ненавидят Россию, Путина, и как они все из себя проукраинские. Как такое могло произойти?

— Это — системная работа социальных инженеров, которые трудятся над Украиной все 30 лет. Особенно сильно эта работа двигалась, начиная с 2004 года. И мозги людей стали перерождаться… Говорят, что мозг не чувствует боли, когда делают операцию на мозге. Человек не будет чувствовать, что там происходит. Украинцы — это ярчайшее подтверждение, конечно, в переносном, метафорическом смысле. У нас на мозгах делается открытая операция, нам удаляют целые блоки памяти, совести, нравственных основ. Удаляют, а мы этого не чувствуем, мы радуемся, как будто мы находимся под воздействием какого-то веселящего газа. «Наши киевляне»: Украинский оппозиционный политический деятель Василий Волга

Так вот, это длится уже 30 лет. А 30 лет — это три раза школа! И большущая трагедия возникла даже не в 2004 году, а тогда, когда украинское государство стало синхронизировать свои действия с действиями социальных инженеров, которые трудились над украинцами, над мозгами украинцев, над народом. Когда стали создавать новый народ, которого ранее не существовало. Не украинский народ. Я говорю про украинца-антироссиянина — вот что важно.

- И русского, живущего в Украине, русского-антироссиянина.

— Так он уже себя украинцем называет! Здесь важно понять, что для украинцев идея евроатлантической интеграции и идея национального возрождения стала идеей религиозной. Точно так же, как православным человеком либо иудеем может быть представитель любой национальности, если он принимает для себя эту религиозную идею.



То же самое произошло с людьми русскими, принявшими идею, что они принадлежат какому-то новому сообществу. Как человек принимает для себя решение стать религиозным, например, евреем — идет, обрезывается и говорит: да, я по крови не еврей, но я ведь стал иудеем, ибо это религиозный маркер, и теперь я к этому сообществу причастен. Так эти люди и говорят: я причастен к великому сообществу. Очень важно понять: это религиозная мантра. Вот уже исчезли с карты Украины шесть отраслей промышленности. Побежали люди работать за границу, в момент пика — 12 миллионов до пандемии работали за рубежом. По всему миру разбрелись, по России, по Польше, по другим странам. Упали все показатели. И мы надеялись, что именно холодильник скажет людям: все, надо назад, мы зашли в какие-то дебри! Надо разворачиваться. Василий Волга: Резня как национальная идея © Facebook/Василий Александрович Волга

А что же произошло? Произошло другое. При религиозном состоянии общественного сознания, когда национализм и евроатлантическая интеграция стали чем-то, чего люди не понимают, но они в это верят, тогда они говорят: «Мы страдаем ради светлого будущего! И чем больше мы будем страдать, чем больше прольется крови, тем наша заслуга будет более весомой. Значит, будем страдать»! Они в землянках жить будут, а обратно уже не повернут, потому как это религиозная идея…

- Процесс уже необратим?

— На определенной части Украины — необратим.

- По поводу определенной части Украины. Все-таки, на юго-востоке пророссийские настроения весьма сильны. В подтверждение моих слов хочу привести итоги социологического опроса, проведенного на деньги Евросоюза социологами из Украины и Эстонии. Опрос проходил в Одессе в этом году. Большинство респондентов считают себя русскоязычными. И они не намерены воевать за Украину. Согласно результатам, 65,1% опрошенных точно не готовы воевать за Украину. Назвали себя русскоязычными почти 70% одесситов и лишь 5% сказали, что говорят по-украински. 48,4% заявили, что русскому языку необходимо придать статус государственного. А 47,7% респондентов признались, что испытывают крайне негативное отношение к государству Украина. И главное: эти цифры плюс-минус такие же, какими они были в 2004 году. То есть, не все еще потеряно, Василий Александрович, и юго-восток в том числе.

— Нет! Эти цифры ни о чем не говорят. Всё зависит от вопросов, которые людям задали. Одесситы вообще очень любят со словами играть. Если по-разному сформулировать вопросы, это приводит к разным результатам, хотя вроде бы, казалось, что речь об одном. И то, что в Одессе на сегодняшний момент или большинство одесситов, или пятьдесят на пятьдесят разделились — за европейский вектор интеграции и за пророссийский, это естественно. Это именно та часть страны, про которую я говорю, что на определенной её части процессы обратимы. Последние местные выборы показали ужасающие цифры. Просто ужасающие.

Вы говорите, что выступает большое количество одесситов за русский язык как второй государственный. Возможно. Но только почему-то, когда мы — я имею в виду «Союз левых сил» — в Харькове решили собрать людей на протест против языкового закона, 5 человек, помимо нас, пришли! Эксперт пояснил, почему властям Украины стоит считать русский язык благом для страны © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

О чем это говорит? Какова же цена этого желания иметь русский язык вторым государственным, когда людям плевать на то, что происходит в школах у их детей. Если мне не плевать, то я тогда выхожу и протестую, я требую и призываю других людей… А когда я выхожу в Харькове, кричу на самой большой площади в Европе: «Люди, что вы — с ума сошли? Идите сюда, это же ваших детей уродуют! Запретили образование на русском языке, на нашем родном»! А мне отвечают — «А я по делам, мне хлеба надо купить, мне еще что-то надо сделать»… Какова же цена всему этому?

- А может быть, люди запуганы Одессой и тем, что в Запорожье происходило. Вы не думали об этом?

— В определенной степени, конечно, люди запуганы. Но так было в первые годы (после Евромайдана — Ред.). А сегодня они стали безразличны. Просто безразличны! И еще раз подчеркну: а какова же цена?

И когда люди приходят на выборы, например, в Киеве, когда проголосовали почти 80% за националистические и русофобские политические партии — на местных выборах, на прошлых. Почти 80%!

Ключевая и самая активная сила в Киеве на сегодня — это партия «Европейская солидарность» Порошенко, где супруга его — депутат этой фракции. Они творят, что хотят, и все соглашаются, киевляне соглашаются. Переименование улиц в честь бандеровцев и приспешников фашизма — прямых преступников, совершивших преступления против киевлян, против их предков, идет полным ходом, и это под гимн, под аплодисменты. И ничего не происходит! Волга: «Украина взяла на вооружение метод сакральной жертвы» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

И выбрали именно их киевляне. В Харькове посмотрите на местные выборы, где ситуация пятьдесят на пятьдесят… Но Харьков имеет силу откатиться, если, в конце концов, проснется. Там есть соответствующие силы. Так что я разделяю ваш оптимизм в том смысле, что на определенной территории у нас с вами, как вы говорите, не все потеряно. Но что-то очень растерянно население этих территорий. Они не могут почувствовать какого-то центра кристаллизации, вокруг которого можно собираться… И очень пессимистично я смотрю на всю правобережную Украину.

- Прогнозы — дело неблагодарное, но всё же. Какой вы видите Украину через 5 лет, и видите ли вы вообще Украину?

— Я вижу такую сумасшедшую турбулентность, причём, во всем мире, что не рискну сделать ни единого предположения. Я вижу, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, есть на всем Евразийском континенте. И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины. Так, как это, впрочем, бывало и в предыдущие века.