Импорт российского угля на Украину в октябре вырос в денежном выражении более чем в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщило агентство «Украинские новости» 25 ноября со ссылкой на Государственную фискальную службу страны

В ноябре стало известно, что Россия остановила поставки своего энергетического угля на Украину, также приостановив транзит угля из Казахстана на Украину по российской железной дороге.

«В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года импорт угля увеличился в 2,1 раза, или на $119,927 млн, до $229,856 млн», — говорится в сообщении «Украинских новостей».

Также отмечается, что на долю российского энергоносителя пришлось $179,825 млн (78,2%) всего импорта угля.

Как сообщалось, Россия перекрыла Украине поставки только энергетического угля, к которому относится антрацит, широко используемый на украинских теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), снабжающих отоплением украинские дома и предприятия.

В Киеве опять запрещают электричество из Белоруссии и России. Почему это ударит по украинцам © РИА Новости, коллаж Украина.ру отмечал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, примерно 20% украинских ТЭЦ работают на угле, остальные сжигают газ.

Украинские тепловые электростанции в основном уже перевели на уголь газовой группы, поставки которого на Украину из РФ не прекращались.

Большая часть украинской тепловой электрогенерации принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, у которого в последнее время усиливается конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.