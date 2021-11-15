Угрозы коллапса в украинской энергетике нарастают, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На Украине начался отопительный сезон. Известно, что есть проблемы с запасами угля и их пополнением — Россия приостановила поставки антрацита, который используют в основном украинские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), поставляющие в дома тепло.

Большая часть населения Украины проживает в городах, где преобладает централизованное отопление. Как рассказал Дмитрий Марунич, украинские ТЭЦ в основном работают на газе, а не на угле.

— Дмитрий, вы говорили, что 80% ТЭЦ сжигают газ для производства тепла и электричества, остальные уголь — в основном антрацит, который сейчас трудно достать. Значит ли это, что от недостатка угля пострадает примерно 20% квартир, подключенных к центральному отоплению?

— Такая угроза есть. Примерно 20% украинских потребителей в многоквартирных домах могут пострадать от нехватки угля на ТЭЦ. Однако произойдет ли это? Однозначного ответа нет.

Газа хватает, но есть риски: как пройдёт отопительный сезон на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

На Запорожской теплоэлектростанции угля осталось всего на два дня работы. На ТЭЦ запасы угля побольше.

Эти тенденции в украинской энергосистеме позволяют говорить о том, что угрозы есть и они растут.

— Мне рассказывают знакомые киевляне и одесситы, что центральное отопление у них вроде бы есть, но батареи еле теплые. Насколько это характерно для Украины? Адекватна ли оплата на Украине тому количеству тепла, которое люди за эти деньги получают?

— Я сейчас нахожусь в Киеве, на улице достаточно тепло, и если сейчас включить отопление на полную мощность, то в квартире будет совсем жарко.

Это дело каждого конкретного абонента — если в квартире холодно, есть соответствующие процедуры, нужно жаловаться в ЖЭК, ОСМД и прочие эксплуатирующие организации и добиваться справедливости.

Бывает, что проблемы, например, во внутридомовой теплосети. Такого рода проблемы есть.

Но у меня, например, в квартире жарко, и я был бы рад, если бы топили меньше. Хотя батареи действительно не очень теплые, это соответствует температурному режиму на улице.

В Киеве сейчас плюс шесть, зачем топить на полную мощность, будет очень жарко.

Какие-то выводы теплокоммунэнерго пытаются делать, например, они ставят индивидуальные тепловые пункты. В условиях теплых зим это снижает нагрузку на бюджеты домохозяйств.

Я бы не стал говорить, что качество услуг неудовлетворительное. Есть такие прецеденты, но они пока не носят массового характера.

Однако если реализуется угроза дефицита энергоносителей, то проблема встанет очень жестко. Причем суточные температуры снизятся — сейчас плюс, а зимой будет минус.

Ситуация неоднозначная. Сейчас пока какого-то ужаса нет, но что будет дальше — большой вопрос.

— Может ли власть отказаться от использования ТЭЦ и перевести все дома на индивидуальное отопление?

— Это нереально.

— Насколько я помню, в Закарпатье еще при Януковиче полностью ликвидировали все ТЭЦ в 2012 году. Что сейчас мешает сделать то же самое по всей Украине?

— Есть ряд населенных пунктов, где действительно отказались от центрального отопления. Причем сделано это было с различной степенью эффективности.

Конец света. Почему у Украины возникли проблемы с электроэнергией и теплом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В Ужгороде, например, тепло. Они там за Карпатскими горами, и в целом среднегодовая температура там выше, чем на севере или на востоке Украины. Это маленький населенный пункт, в котором живет всего 100 тыс. человек. Там это действительно было сделано в свое время после того, как полностью разрушили все ТЭЦ.

Для больших городов, таких как Харьков, Киев, Одесса, Днепропетровск — это нереально, глупо, бесперспективно. Разрушать систему теплоснабжения просто нельзя.

Такие мысли есть, некоторые сумасшедшие их высказывают, но это путь в никуда. (Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы «в порядке трудовой дисциплины» отказаться от централизованного снабжения горячей водой, чтобы не ремонтировать теплосети. — Ред.)

— Сейчас в Верховной Раде приняли закон о том, что оплата за потребленный газ со следующего года будет за киловатт-часы, а не за кубометры. Как вы это оцениваете?

— Это делается в рамках гармонизации украинского законодательства, в том числе в сфере энергетики, с европейской нормативно-правовой базой, но в реальности это ни на что не повлияет.

Счетчики все равно будут продолжать считать в кубометрах, просто поставляющие компании так же, как и в Европе, будут за какой-то период выставлять счета с привязкой реальной теплотворной способности газа.

Это может корректироваться, так как газ, попадающий в систему, может менять свои теплотворные характеристики. Принципиального влияния на общий объем оплаты домохозяйств это не окажет.