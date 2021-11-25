Новые санкции США против «Северного потока-2» нелегитимны. Об этом 25 ноября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает РИА Новости

Байден добивается исключения санкций против «Северного потока-2» из бюджета США © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что санкции против газопровода выглядят как проявление одержимости.

«Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали», — отметила представитель ведомства.

Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с «Северным потоком-2», вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал «вопиющим примером».

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.