«Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции — нелегитимны. Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком 2" — непосредственных союзников США — ЕС, Германия, как коллективно, так и индивидуально», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что санкции против газопровода выглядят как проявление одержимости.
«Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали», — отметила представитель ведомства.
Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с «Северным потоком-2», вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал «вопиющим примером».
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.