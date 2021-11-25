Украинский артист и продюсер Андрей Данилко 24 ноября рассказал телеканалу «Украина», что за 30 лет на сцене всего пару раз отмечал Новый год дома. Такое бывало из-за ошибок организаторов и по болезни, в том числе из-за коронавируса

«В прошлом году мы должны были работать в Объединенных Арабских Эмиратах. Все уже шло к этому, я заканчивал работу в Киеве, и здесь мы с Инной (актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки — ред.) понимаем, что потеряли обоняние и вкус», — вспомнил Данилко.

Чтобы разобраться в ситуации как можно быстрее и понять, как поступать с запланированным выступлением, артисты отправились на ПЦР-тесты сразу после очередных съемок, но работа настигла их и там.

«Мы в 3 ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: "Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу? Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, в итоге мы заболели, и выступление пришлось отменить», — признался артист.