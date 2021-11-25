Украина вышла на третье место в мире по накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 24 ноября заявил сопредседатель фракции в Верховной Раде «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, передает Sputnik

МВФ не поможет Украине остановить ослабление курса гривны - эксперт © pravo.ua

Оппозиционер подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.

По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.