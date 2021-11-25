Депутат Верховной Рады, бизнесмен Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру прокомментировал репрессии, которые устроил президент Владимир Зеленский против несогласных с его режимом

Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что станет жертвой внесудебных расправ, в частности, санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Новинский объяснил, кого он боится на самом деле.

«Я точно ничего не боюсь, я только Бога боюсь. Санкций я точно не боюсь, это не то, чего надо бояться. Конечно, это может вносить дискомфорт. Но ничего страшного — проживем и с этими санкциями, какая проблема!», — заявил он.

Политик отметил, что представители власти ошибаются, если думают, что можно запугать санкциями его или его партнера по бизнесу Рината Ахметова.

«Если власть предержащие думают, что таким образом можно заставить ходить всех по одной линии, то пусть знают: не заставят. Никто не будет брать под козырек, когда власти что-то надо», — подчеркнул Новинский.

В Киеве опять запрещают электричество из Белоруссии и России. Почему это ударит по украинцам © РИА Новости, коллаж Украина.ру

Глава государства же не позволяет компании Ахметова ДТЭК ВИЭ получить оплату за произведенную электроэнергию, а также намерен запретить импорт электроэнергии из Белоруссии, который контролирует связанная с Ахметовым компания.