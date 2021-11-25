Чтобы разобраться в миграционном кризисе, который сейчас разворачивается на польско-белорусской границе, нужно понять, что именно люди с Востока хотят получить в Германии, куда так активно рвутся. Свои версии в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политолог, президент Центра Глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин

«С юридической точки зрения это, конечно, бардак. Посольства стран, чьими гражданами являются эти люди, Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и т. д., заняли абсолютно пассивную позицию. Да и сами мигранты в Белоруссии, насколько я могу понять, не связывались с посольством Германии в Минске для получения статуса беженца, а двигались сразу к границе в надежде, что польские пограничники пропустят их и позволят пройти через всю страну в Германию», — сказал эксперт.

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«И, наконец, почему все эти беженцы или мигранты стремятся попасть в те самые страны, которые ответственны за военные конфликты на их родинах, за разрушения этих стран, обнищание и гибель людей. Почему беженцы едут в Германию, которая бомбила Ирак и Ливию? Понятно, что социальный пакет играет свою роль, но тогда получается, что эти люди перемещаются в поисках лучшей жизни, а не просто пытаются уехать из разрушенной войной страны. Если они ищут, где платят больше, то из беженцев они превращаются в экономических мигрантов, а это совсем другой вопрос», — заявил Злобин.

Он уточнил, что ситуация осложняется еще и тем, что вопрос миграции в международном праве сформулирован довольно невнятно, что не позволяет комитету по делам беженцев в ООН решать подобные проблемы.

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате толпы иностранцев в основном арабского происхождения продолжают находиться на границе и атаковать ее.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако, когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.

Минск, в свою очередь, называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно причитать здесь.