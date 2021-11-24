«Газпром» согласился сделать исключение для правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну с сегодняшнего дня, сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов. Молдавская сторона обязалась полностью оплатить текущую задолженность 26 ноября

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечал, что если «Газпром» не выполнит свое обещание и не отключит газ Молдавии за долги, то тем самым даст понять Кишиневу, что за российские энергоносители можно не платить.

«Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — заявил спикер российской компании Сергей Куприянов.

За чей счет выплатят долг «Газпрому»? Молдавский депутат Односталко о продлении контракта © Скриншот из видео Украина.ру

«В противном случае опять скажут: "а, это только угрозы, ничего не будет, если мы не заплатим". Поэтому раз «Газпром» публично озвучил этот ультиматум, он хотя бы частично должен его выполнить», — подчеркнул Юшков.

Молдавия должна была заплатить за поставки в октябре и ноябре $74 млн, крайний срок истек 22 ноября. После этого «Газпром» объявил, что если не увидит денег в ближайшие 48 часов, отключит Кишиневу газ.

Ранее Россия уже пошла на уступки молдавским властям, когда, имея сильную переговорную позицию, не стала настаивать на своем варианте контракта.

«При всем при этом, что Россия пошла настолько навстречу Молдавии, Кишинев, во-первых, начал всячески поливать Россию грязью. Например, заявлять «мы победили Газпром, мы гениальные переговорщики, это наша победа над проклятым кровавым Газпромом», а не снисхождение России», — подчеркивает эксперт.

Заявления Кишинева о том, что в дальнейшем он будет платить вовремя, выглядят довольно сомнительно, так как накопившиеся долги, на текущий момент достигшие почти $800 млн, он не признает.

«Если "Газпром" будет все так и спускать на тормозах, то с ним не только по новому контракту не будут вовремя рассчитываться, но и старый долг вообще не вернут», — полагает Юшков.

По его мнению, правильным решением было бы вообще перекрыть поставки газа, сказать: «раз в четверг заплатите, то в четверг вам и пришлем газ».

При этом он уверен, что молдавские домохозяйства не понесли бы никакого ущерба.

«Этого даже бытовые потребители не пострадают, так как там по инерции все равно газоснабжение будет идти… Не будет даже отключения теплоснабжения. Все равно по инерции за сутки газ будет идти», — рассказал эксперт.

Он считает, что нужно четко дать понять, что «Газпром» — такая же коммерческая компания, как и любая другая.

«Норвежцы бы отключили газ, Алжир бы отключил, Катар отключил бы, и Азербайджан бы тоже отключил», — подчеркнул Юшков.

По его мнению, любой другой поставщик сказал бы: нет денег — нет товара, и это нормальные рыночные отношения, которых стоило бы придерживаться и «Газпрому».