Экс-член Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская предложила учредить в стране новый праздник - день олигарха в честь решения Апелляционного суда, разрешившего украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому не платить в бюджет штраф в размере 4,7 млрд грн. Об этом Загребельская написала в Facebook 23 ноября

«Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня мы имеем повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Коломойскому не надо платить 4,7 млрд грн (почти 13 млрд руб. — ред.) в бюджет», — сообщила Загребельская.

Она пояснила, что к такому заключению пришла после того, как Апелляционный суд оставил в силе скандальное решение Окружного административного суда, которое освободило АЗС Коломойского от уплаты штрафа за завышение цен на бензин и дизельное топливо.

Новая тактика: Украина испытала «Байрактары» и «Джавелины» © Facebook

Олигарха обвиняли в завышении цен на топливо, причем отдельные источники утверждают, что деньги он отмывал благодаря связям с президентом Владимиром Зеленским.