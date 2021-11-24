«Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня мы имеем повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Коломойскому не надо платить 4,7 млрд грн (почти 13 млрд руб. — ред.) в бюджет», — сообщила Загребельская.
Она пояснила, что к такому заключению пришла после того, как Апелляционный суд оставил в силе скандальное решение Окружного административного суда, которое освободило АЗС Коломойского от уплаты штрафа за завышение цен на бензин и дизельное топливо.
К слову, олигарх контролирует 1540 АЗС Украины, это примерно четверть всех заправочных станций в стране, а в отдельных областях доля его АЗС превышает 40%, что фактически делает Коломойского монополистом. Работают его автозаправочные станции под вывеской 11 брендов.
Олигарха обвиняли в завышении цен на топливо, причем отдельные источники утверждают, что деньги он отмывал благодаря связям с президентом Владимиром Зеленским.