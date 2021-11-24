Мы не знаем, в каком состоянии сегодня украинская ГТС, единственное официальное заявление Украины по этому повод — это оценка, сделанная в 2015 году. Все остальные оценки носят общий характер, что все хорошо. Об этом рассказал киевский специалист по энергетике Валентин Землянский в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: кто он © Facebook/Валентин Землянский

«С учетом того, что на Украине заговорили о возможности создания газотранспортного консорциума, давайте в какой-то логике говорить об участниках этого консорциума и об оценке состояния газотранспортной системы. Потому что от этого будет зависеть финансовая составляющая — как мы будем считать тариф, как мы будем считать необходимый объем инвестиций. И такой страшный вопрос — по какой цене можно будет говорить о прямых поставках газа из Российской Федерации. Потому что вопрос тогда будет решаться в комплексе», — рассуждает Землянский.

Но, кроме одиночного заявления генерального директора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, больше никаких официальных заявлений относительно переговоров с «Газпромом» или переговоров с Германией, создания консорциума или прямых поставок газа, не было, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.