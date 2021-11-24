Ему задали вопрос, пойдет ли он на выборы.
Разумков в ответ заявил, что пойдет «на все выборы» так как «во всех выборах принимал участие» и не намерен «нарушать эту традицию».
При этом экс-спикер Рады не стал уточнять, каким видит свой статус в рамках предвыборной кампании и будет ли выдвигаться кандидатом в президенты.
Дмитрия Разумкова уволили с поста спикера Рады в октябре 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для перехода в оппозицию.