Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собрался принять участие в следующих выборах президента страны. Об этом он сообщил 23 ноября в эфире телеканала НАШ

Золотарев объяснил, как Разумков пытается спровоцировать команду Зеленского на применение силы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Разумков в ответ заявил, что пойдет «на все выборы» так как «во всех выборах принимал участие» и не намерен «нарушать эту традицию».

При этом экс-спикер Рады не стал уточнять, каким видит свой статус в рамках предвыборной кампании и будет ли выдвигаться кандидатом в президенты.

Дмитрия Разумкова уволили с поста спикера Рады в октябре 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для перехода в оппозицию.