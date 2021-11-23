По словам депутата народного совета ДНР, рейтинг Джо Байдена и его администрации в США снизился после вывода американских войск из Афганистана.
Поэтому, чтобы восстановить его, Вашингтон провоцирует Киев на силовое решение конфликта в Донбассе и заявляет о «планах России вторгнуться на Украину».
«Это очередные геополитические игры, в которых Украину используют ее так называемые западные партнеры. США уже давно ввели в традиционную практику любые свои внутриполитические проблемы решать за счет сторонних стран. Эта практика тянется со времен Вьетнамской войны», — заявил Куренков.
Ранее американские СМИ стали регулярно публиковать заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
Телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и дополнительных вооружений.
В России призвали США прекратить поставки Украине летальных вооружений, соблюдать Минские соглашения и остановить эскалацию ситуации в Донбассе.