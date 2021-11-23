Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Донбассе поставленный Киеву США противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», подтвердил 23 ноября в Facebook депутат Верховной Рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин

Военкор Стешин пояснил, почему Донбассу не нужно бояться «Джавелинов» © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

«Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее — предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, это не запрещено", да, может. Мы имеем право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным — с использованием Javelin или Bayraktar, или другого оружия, которое есть на балансе ВСУ», — написал Копытин.

Он добавил, что украинская сторона обсудила с американскими партнерами использование «Джавелина», и они придерживаются той же точки зрения — Украина может применять в Донбассе любое вооружение.

Ранее на Украине сообщили о поступлении оружия и военного снаряжения из США, в том числе противотанковых комплексов «Джавелин», на общую сумму 60 млн долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны НАТО прекратить накачивать Украину современными вооружениями, потому что это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.