Администрация Байдена обдумывает возможность отправки на Украину военных советников, ракет «Стингер» и приобретённых у России военных вертолётов «Ми-17», сообщила американская телекомпания «Си-Эн-Эн» 23 ноября

Телекомпания указывает, что такие планы вызваны якобы производимой РФ переброской войск к украинской границе. Это происходит также на фоне многочисленных предупреждений со стороны официальных лиц США странам-союзникам по поводу якобы готовящегося российского вторжения на Украину, отмечает телекомпания со ссылкой на «многочисленные источники, знакомые с ходом обсуждений».

Обсуждения предлагаемого пакета «помощи» Киеву, включающего оружие, продолжаются, поскольку Украина начала публично предупреждать, что вторжение может произойти уже в январе, утверждает «Си-Эн-Эн». По словам источников телекомпании, «помощь» может включать новую партию противотанковых ракет «Джавелин», а также минометы.

Канал также утверждает, что рассматривается возможность поставки на Украину систем ПВО, таких, как запускаемые с плеча ракеты «Стингер». Министерство обороны США настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолетов Ми-17 российского производства, который США изначально купили для передачи афганской армии. Пентагон сейчас думает, что с ними делать после вывода войск США из Афганистана в августе, указывает «Си-Эн-Эн».

Однако другие чиновники американской администрации обеспокоены тем, что отправка «Стингеров» и вертолётов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта. И хотя они готовы отправить в Восточную Европу военных советников, пока неясно, отправится ли кто-нибудь из них на Украину, указывают источники канала.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал «Си-Эн-Эн», что противотанковые ракеты «Джавелин» «весьма эффективны против танков Т-80», которые РФ, по его утверждению, «прямо сейчас» якобы использует против Украины. Он, однако, отметил, что любая дополнительная «помощь» Украине приведёт к дальнейшему обострению напряжённости в отношениях с Москвой.