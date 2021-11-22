Процесс разрыва связей с Россией, начавшийся с Евромайдана, принёс большой ущерб для Украины. Об этом рассказал украинский поэт Дмитрий Бураго 22 ноября в эфире интернет-канала «Независимые»

По словам поэта, для понимания масштабов потерь, ставших следствием событий 2014-2015 годов, не нужно быть экономистом.

«Мы уничтожаем и тяжёлую металлургию свою, и очень многие сферы деятельности… И разрывая связи с нашим восточным соседом, от которого мы никак не можем сбежать на другой континент, конечно же, мы теряем конкурентные преимущества и терпим убытки», — сказал Бураго.

По его словам, Евромайдан принёс стране одни только потери. Еще не смерть, но уже катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины

К моменту развала СССР Украина обладала мощным промышленным комплексом, в том числе и в области обороны.

За годы независимости он пришёл в упадок, однако кризис тяжёлой промышленности в стране существенно обострился после государственного переворота 2014 года в результате курса президента Петра Порошенко на разрыв экономических связей с РФ.

Например, государственное предприятие «Антонов» с 2016 года не выпустило ни одного самолёта. Также прекратил своё существование Львовский автобусный завод, обанкротился Николаевский судостроительный завод, на грани банкротства находится некогда гигант украинского ракетостроения «Южмаш».