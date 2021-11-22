По словам поэта, для понимания масштабов потерь, ставших следствием событий 2014-2015 годов, не нужно быть экономистом.
«Мы уничтожаем и тяжёлую металлургию свою, и очень многие сферы деятельности… И разрывая связи с нашим восточным соседом, от которого мы никак не можем сбежать на другой континент, конечно же, мы теряем конкурентные преимущества и терпим убытки», — сказал Бураго.
По его словам, Евромайдан принёс стране одни только потери.
К моменту развала СССР Украина обладала мощным промышленным комплексом, в том числе и в области обороны.
За годы независимости он пришёл в упадок, однако кризис тяжёлой промышленности в стране существенно обострился после государственного переворота 2014 года в результате курса президента Петра Порошенко на разрыв экономических связей с РФ.
Например, государственное предприятие «Антонов» с 2016 года не выпустило ни одного самолёта. Также прекратил своё существование Львовский автобусный завод, обанкротился Николаевский судостроительный завод, на грани банкротства находится некогда гигант украинского ракетостроения «Южмаш».