Сейчас ТЭС обеспечивают энергобаланс Украины, покрывая потребности в электроэнергии в периоды пикового потребления.
Однако дефицит угля привел к тому, что тепловая генерация перестала выполнять свою функцию и Киев вынужден закупать электроэнергию в Белоруссии.
К тому же Евросоюз постоянно предъявляет претензии украинским властям за сжигание угля на ТЭС, что вредит экологии. Заявление Галущенко показывает, в каком направлении киевский режим решил развивать свою энергетику.
«Мы изменили отношение к атомной генерации, государство считает атомную энергетику основой энергетики страны. Энергетический кризис, который сейчас происходит в Европе и в мире, подталкивает к пониманию, что именно атомная энергетика — это наше декарбонизированное будущее», — сказал он.
Украинский министр пояснил, что вместо угольной генерации Киев в вопросе балансирования энергосистемы намерен перейти к использованию малых модульных реакторов.
Для этого уже подписано соглашение между украинской НАЭК «Энергоатом» и американской NuScale Power, напомнил чиновник.
Между тем общеизвестно, что такого рода реакторы находятся в стадии разработки и до постройки даже демонстрационной модели такого устройства предстоят годы исследований.
Фактически украинские власти хотят превратить страну в ядерный полигон для весьма опасных технологий. Кстати, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел как раз в результате проводимого там эксперимента.
Его печальный итог ничему не научил Киев. Вместо борьбы за энергобезопасность украинские власти строят в Чернобыле гигантский могильник и всерьез собираются стать ядерной мусоркой для Запада.