Украинские власти взяли курс на вытеснение тепловых электростанций (ТЭС) атомными, следует из выступления министра энергетики страны Германа Галущенко на конференции «Атомные возможности для развития Украины» 22 ноября

Кабы не было зимы. Энергетика стала вопросом жизни и смерти для Зеленского © president.gov.ua

Однако дефицит угля привел к тому, что тепловая генерация перестала выполнять свою функцию и Киев вынужден закупать электроэнергию в Белоруссии.

К тому же Евросоюз постоянно предъявляет претензии украинским властям за сжигание угля на ТЭС, что вредит экологии. Заявление Галущенко показывает, в каком направлении киевский режим решил развивать свою энергетику.

«Мы изменили отношение к атомной генерации, государство считает атомную энергетику основой энергетики страны. Энергетический кризис, который сейчас происходит в Европе и в мире, подталкивает к пониманию, что именно атомная энергетика — это наше декарбонизированное будущее», — сказал он.

Украинский министр пояснил, что вместо угольной генерации Киев в вопросе балансирования энергосистемы намерен перейти к использованию малых модульных реакторов.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Между тем общеизвестно, что такого рода реакторы находятся в стадии разработки и до постройки даже демонстрационной модели такого устройства предстоят годы исследований.

Фактически украинские власти хотят превратить страну в ядерный полигон для весьма опасных технологий. Кстати, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел как раз в результате проводимого там эксперимента.

Его печальный итог ничему не научил Киев. Вместо борьбы за энергобезопасность украинские власти строят в Чернобыле гигантский могильник и всерьез собираются стать ядерной мусоркой для Запада.