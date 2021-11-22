Сотрудники национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области рассказали 22 ноября в Facebook о новом нашествии медуз-корнеротов

«Вакцинировались»: украинцев удивили необычные медузы © ria-m.tv

Сильные волны изменили береговую линию заповедника. При этом где-то исчезли пляжи, а на других участках появились новые.

«Самым ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря, в пределах нацпарка, оно выбросило около миллиона медуз-корнеротов», — отмечается в сообщении.

По словам сотрудников парка, медуз в природе обычно никто не ест, за исключением воронов и шакалов. Поэтому волновые процессы моря скоро превратят их в биологическую пыль, и таким образом медузы после гибели встроятся в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

Ранее курорты Украины неоднократно страдали от нашествия медуз. Туристы жаловались на ожоги, а местные власти пытались придумать применение трупам медуз, усеявшим пляжи, но в конце концов убирали их экскаваторами.