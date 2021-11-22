По словам украинского поэта Дмитрия Бураго, ему с самого начала Евромайдана было понятно, что ничем хорошим этот процесс не закончится. Об этом он заявил 22 ноября в эфире интернет-канала «Независимые»

Как рассказал Бураго, он понимал, что в результате протестов 2014 года Украина в Европу не попадёт и многое потеряет, но он и представить не мог какими ужасными будут последствия.

«Вспоминать об этих событиях очень больно… Как только люди вышли на Майдан, вот эти первые ещё, горстка, я сразу же в одном кругу сказал, ребята, речь идёт не об Украине, речь идёт не о нас», — рассказал Бураго

Он признался, что в январе 2015 года к нему пришло понимание, что с любым народом, вне зависимости от уровня его образования, культуры или благосостояния, в результате применения «технологий» можно организовать такой же разрушительный процесс, как в Ливии, Сирии и на Украине. Бураго: на Украине отказались от всего русского, даже от бумаги © кадр из видео Украина.ру

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева.

Она началась 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Виктора Януковича подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Евромайдан завершился в феврале 2014 года государственным переворотом на Украине и бегством Януковича из страны.

Пришедшие к власти политики подписали соглашения об ассоциации с ЕС, нанеся тем самым своей стране существенный экономический ущерб.

В частности, согласно подписанным соглашениям, Украина полностью и без каких-либо ограничений открыла свои рынки для производителей из ЕС, отменив все пошлины.

Для украинских же товаров на европейском рынке были введены квоты, которые выбираются в первые два-три месяца года, после чего украинские товары уже облагаются ввозными пошлинами, что делает их неконкурентноспособными в Европе. Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность © spetm.com.ua

В результате соглашения об ассоциации Украина также потеряла беспошлинную торговлю с Россией, которая была вынуждена защищать свой рынок от реэкспорта европейских товаров через Украину.