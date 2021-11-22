Maruv отреагировала на отмену концерта в Белоруссии

В минувший четверг, 18 ноября, на сайте минского концертного зала Prime Hall, где должна была 20 ноября выступить украинская певица Maruv (Анна Корсун), появилось сообщение, что мероприятие отменяется. В воскресенье, 21 ноября, артистка прокомментировала произошедшее в сториз Instagram

«Расстроены отменой концерта в Минске?» — спросил один из подписчиков.

«Конечно!!!! Я два года ждала этого концерта, мы с командой подготовили потрясное шоу и костюмы, и я очень соскучилась за своими фанами из Беларуси. Конечно, вся наша команда расстроена», — ответила вокалистка.

Аннулирование удостоверения: концерт украинки Maruv в Минске отменен © Maruv/Инстаграм

«Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры», — было написано в объявлении концертного зала.

Издание Украина.ру обратилось в Prime Hall за прояснением ситуации, и вот какой ответ мы получили:

«У нас организаторы получают разрешение на проведение мероприятий, это разрешение отозвал исполком. По какой-то причине. Поэтому мероприятие не состоится, оно будет отменено, билеты нужно сдавать», — ответили представители концертного зала.

Многие поклонники артистки связывают отмену ноябрьского концерта Maruv с событием лета 2021-го, когда исполнительница отказалась ехать на «Славянский базар» в Витебске после того, как граждане Белоруссии, протестующие против президента Александра Лукашенко, завалили ее соцсети требованиями «не поддерживать диктатора».