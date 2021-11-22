Maruv отреагировала на отмену концерта в Белоруссии

«Расстроены отменой концерта в Минске?» — спросил один из подписчиков.
«Конечно!!!! Я два года ждала этого концерта, мы с командой подготовили потрясное шоу и костюмы, и я очень соскучилась за своими фанами из Беларуси. Конечно, вся наша команда расстроена», — ответила вокалистка.
Ранее на сайте Prime Hall, где должно было пройти выступление, появилось следующее сообщение.
«Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры», — было написано в объявлении концертного зала.
Издание Украина.ру обратилось в Prime Hall за прояснением ситуации, и вот какой ответ мы получили:
«У нас организаторы получают разрешение на проведение мероприятий, это разрешение отозвал исполком. По какой-то причине. Поэтому мероприятие не состоится, оно будет отменено, билеты нужно сдавать», — ответили представители концертного зала.
Многие поклонники артистки связывают отмену ноябрьского концерта Maruv с событием лета 2021-го, когда исполнительница отказалась ехать на «Славянский базар» в Витебске после того, как граждане Белоруссии, протестующие против президента Александра Лукашенко, завалили ее соцсети требованиями «не поддерживать диктатора».