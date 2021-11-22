Со стороны Запада идёт шквал безосновательных обвинений в адрес России, отметил эксперт. Матвейчев не помнит, чтобы даже во время холодной войны происходило нечто подобное.
«Действительно, творится что-то безобразное. Неужели война завтра будет, что это вообще происходит? Чтобы понять, война, или не война, сразу отвечу на этот вопрос. У наших партнеров, как их называет Владимир Владимирович Путин, нет никаких иллюзий по поводу того, могут ли они выгадать в этой войне. Они понимают прекрасно, что мы можем дать адекватный ответ, что нашего ядерного оружия и прочего хватит», — рассказал Матвейчев.
Именно по причине того, что Запад не сможет выиграть в конвенциональной войне против России, он прибегает к гибридным методам — разложению страны изнутри, использованию «пятой колонны», отметил эксперт.
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