Стягивание войск к границе Польши и Белоруссии, обвинения России в накоплении сил на украинской границе, затягивание сертификации «Северного потока-2» - ситуация в отношениях Запада и России раскалена до предела. О целях и причинах этого рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев

Со стороны Запада идёт шквал безосновательных обвинений в адрес России, отметил эксперт. Матвейчев не помнит, чтобы даже во время холодной войны происходило нечто подобное. Олег Матвейчев: Антироссийская кампания придумана была для выборов Клинтон © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Действительно, творится что-то безобразное. Неужели война завтра будет, что это вообще происходит? Чтобы понять, война, или не война, сразу отвечу на этот вопрос. У наших партнеров, как их называет Владимир Владимирович Путин, нет никаких иллюзий по поводу того, могут ли они выгадать в этой войне. Они понимают прекрасно, что мы можем дать адекватный ответ, что нашего ядерного оружия и прочего хватит», — рассказал Матвейчев.

Именно по причине того, что Запад не сможет выиграть в конвенциональной войне против России, он прибегает к гибридным методам — разложению страны изнутри, использованию «пятой колонны», отметил эксперт.

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