В польских СМИ распространено мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет пойти по пути турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, «выбив» из Евросоюза преференции за беженцев. О том, удастся ли это Лукашенко, рассказал в интервью Украина.ру польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский

О следовании Минском пути Эрдогана говорят определенные факты: поступают сообщения о том, что белорусы собираются уже строить лагеря для беженцев с более-менее цивилизованными условиями, сообщил эксперт. Сергей Лущ: Меркель может выступить только посредником между Евросоюзом и Лукашенко © из личного архива Сергея Луща

«Так что вполне возможно, что Белоруссия в обмен на то, что сможет остановить миграционный поток, получит определенные средства, или, может быть, получит определенное смягчение санкционного режима. Посмотрим. Конечно, с санкционным режимом сложнее, потому что Польша, Литва, Латвия, Эстония будут, конечно, выступать против отмены любых санкций, точнее, даже за введение новых санкций», — сказал Пискорский.

Возможности финансовой помощи в обход санкций сохраняются, и вероятность её предоставления есть, так как с Лукашенко уже проводила переговоры и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.