О следовании Минском пути Эрдогана говорят определенные факты: поступают сообщения о том, что белорусы собираются уже строить лагеря для беженцев с более-менее цивилизованными условиями, сообщил эксперт.
«Так что вполне возможно, что Белоруссия в обмен на то, что сможет остановить миграционный поток, получит определенные средства, или, может быть, получит определенное смягчение санкционного режима. Посмотрим. Конечно, с санкционным режимом сложнее, потому что Польша, Литва, Латвия, Эстония будут, конечно, выступать против отмены любых санкций, точнее, даже за введение новых санкций», — сказал Пискорский.
Возможности финансовой помощи в обход санкций сохраняются, и вероятность её предоставления есть, так как с Лукашенко уже проводила переговоры и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, заключил эксперт.
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