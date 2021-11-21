Военный эксперт Анатолий Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» 20 ноября отметил, что при наборе в Вооруженные силы Украины (ВСУ) обычно важен не профессионализм, а лояльность власти и политическому курсу

Военный назвал срок нейтрализации ВСУ в случае нападения Украины на Россию © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

«Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип. Если брать какие-то низовые должности — это не работает, потому что они не имеют к политике никакого отношения. Но там нужно иметь преданность любому командиру», — сказал Кравчук.

Он отметил, что в Офисе президента Украины пытаются замять провал операции против «ЧВК Вагнера», поэтому увольняют разведчиков, которые «могут сказать что-нибудь лишнее и навредить ОП».

Согласно недавнему опросу украинских СМИ, в армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше.