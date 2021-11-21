Контракты на поставки угля из США заключила частная компания ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), которой владеет бизнесмен Ринат Ахметов.
Уголь доставили на судне класса «Панамакс» в порт «Южный» в Одесской области. Объем первой поставки — 60,5 тыс. тонн.
«Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, в итоге суммарный объем поставок — почти 470 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
Всего ДТЭК заключила контракты на семь поставок угля. Из них пять из США и две из Колумбии.Ожидается, что все партии поступят на Украину с ноября 2021 по январь 2022 года. Кроме того, ДТЭК импортирует уголь из Польши.
В начале ноября Россия остановила поставки угля для ТЭС на Украину. В Минэнерго РФ отметили, что такое решение принято в связи с растущим спросом в РФ и необходимости обеспечить собственные потребности внутри страны. Ранее доля российского угля в украинском импорте составляла 68%.