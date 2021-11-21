На Украину доставили первую партию угля из США и Колумбии для государственных тепловых электростанций ПАО «Центрэнерго». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ДТЭК

«Не Россия». Энергоэксперт Юшков о том, кто на самом деле оставил Украину без угля © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Ринат Ахметов.

Уголь доставили на судне класса «Панамакс» в порт «Южный» в Одесской области. Объем первой поставки — 60,5 тыс. тонн.

«Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, в итоге суммарный объем поставок — почти 470 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Всего ДТЭК заключила контракты на семь поставок угля. Из них пять из США и две из Колумбии.Ожидается, что все партии поступят на Украину с ноября 2021 по январь 2022 года. Кроме того, ДТЭК импортирует уголь из Польши.

В начале ноября Россия остановила поставки угля для ТЭС на Украину. В Минэнерго РФ отметили, что такое решение принято в связи с растущим спросом в РФ и необходимости обеспечить собственные потребности внутри страны. Ранее доля российского угля в украинском импорте составляла 68%.