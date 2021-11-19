Германия боится новой эскалации в Донбассе из-за вероятной масштабной волны мигрантов с Украины, которая будет хуже, чем сирийская. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» 18 ноября выразил украинский политолог Руслан Бортник

«С чего бы это?» Аваков озадачил подписчиков странным постом © Арсен Аваков/Инстаграм

«С 2014 году сотни тысяч украинцев уехали из страны из-за войны в Донбассе. Они мигрировали в страны Запада, Белоруссию, а кто-то поехал в Россию. Это уже было. И новое обострение конфликта в Донбассе снова приведет к новой волне миграции… Этого Запад очень боится, особенно Германия. Они понимают, что миграционный потенциал нынешней Украины это миллионы человек. Если Украину разрушить, то миллионы, а возможно и десятки миллионов людей пойдут на Запад, поедут в Германию. По сравнению с этим, конечно, сирийский эмигрантский кризис для Германии это просто цветочки», — заявил он.

Обстановка на польско-белорусской границе остается особенно напряженной. С 9 ноября, когда Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией, толпы иностранцев в основном арабского происхождения продолжают находиться на границе и атаковать ее.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи. В Польше главу белорусского государства критикуют, обвиняя в разворачивании «гибридной атаки», в ответ Минск называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.