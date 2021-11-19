«По большому счету в значительной мере сегодня мир держится на тоненькой ниточке "Северного потока-2", который для Владимира Путина и российской власти в значительной мере предопределяет отношение к России», — заявил Бортник.
Кроме того эксперт отметил абсолютную глупость украинских чиновников и советников, заявляющих о том, что Россия может напасть на Украину военным путем. По его словам, если бы Россия захотела условной войны с Украиной, она бы закрыла порты и страна «начнет задыхаться».
Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней власти, можно назвать катастрофическими. Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, украинские политики все время пытаются пугать Россию из-за того, что хотели бы получить с нее тот ресурс, который им не дал Запад, не понимая, что Москва ничего им не даст и разговаривать с ними не будет.