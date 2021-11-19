Мировая политика в настоящее время завязана на сертификации газопровода «Северный поток-2», от которого, в том же числе, будет зависеть судьба Украины. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник 18 ноября

«По большому счету в значительной мере сегодня мир держится на тоненькой ниточке "Северного потока-2", который для Владимира Путина и российской власти в значительной мере предопределяет отношение к России», — заявил Бортник.

Bloomberg не верит, что немецкие экоактивисты способны остановить «Северный поток-2 © РИА Новости, Шерри Парди / Перейти в фотобанк

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.

Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней власти, можно назвать катастрофическими. Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, украинские политики все время пытаются пугать Россию из-за того, что хотели бы получить с нее тот ресурс, который им не дал Запад, не понимая, что Москва ничего им не даст и разговаривать с ними не будет.