Второе место делят Николай Азаров (13,5%) и Юлия Тимошенко (13,4%). Затем следуют Арсений Яценюк (9,1%) и Виктор Янукович (7,6%).
Денис Шмыгаль лучший из премьеров Украины лишь по мнению 5,1% украинцев.
Последние места в рейтинге премьер-министров заняли Юрий Ехануров (2,8%) и Алексей Гончаренко (1%).
Также 25,2% опрошенных затруднились с ответом. Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября.
Владимир Гройсман возглавил Кабмин сразу после госпереворота, 27 февраля 2014 года. Он пробыл премьером дольше всех своих предшественников, если считать непрерывный срок пребывания на должности.
стал премьером сразу после Революции достоинства, 27 февраля 2014 года
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Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/groysman-lider-reytinga-luchshih-premer-ministrov-ukrainy-opros-1582056.html