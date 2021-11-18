«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех соревнованиях. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — сказал Губерниев.
По мнению комментатора, украинских фанатов настигла карма. Он предположил, что если они устроят очередную провокацию на спортивном мероприятии, они вновь «получат люлей».
На днях украинские футбольные фанаты спровоцировали беспорядки на трибунах отборочного турнира ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина в Боснии. Они развернули перевернутый флаг России. Фанаты боснийской сборной решили, что это флаг Сербии, и попытались прорваться в сектор, где сидели украинцы. Полиция вывела зачинщиков потасовки с трибун.