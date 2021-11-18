Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Sport24 18 ноября осудил поступок украинских футбольных болельщиков, которые спровоцировали боснийских фанатов на потасовку на отборочном матче чемпионата мира-2022

«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех соревнованиях. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — сказал Губерниев.

Что-то пошло не так: антироссийская провокация украинских ультрас в Боснии закончилась провалом © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

На днях украинские футбольные фанаты спровоцировали беспорядки на трибунах отборочного турнира ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина в Боснии. Они развернули перевернутый флаг России. Фанаты боснийской сборной решили, что это флаг Сербии, и попытались прорваться в сектор, где сидели украинцы. Полиция вывела зачинщиков потасовки с трибун.