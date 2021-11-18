Возле здания Нацбанка Украины 18 ноября собрались протестующие, которые обвиняют директора департамента платежных систем и инновационных технологий Андрея Поддерегина в покрывательстве наркоторговли в стране, передает vesti.ua

Активисты вышли на протест с плакатами «Поддерегин — убийца детей» и рассыпали у здания Нацбанка шприцы.

На Украине преподаватель лицея продавал наркотики на переменах © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Участники протеста заявили, что на Украине сложилась критическая ситуация с распространением наркотиков. При этом из-за анонимных механизмов оплаты привлечение наркодельцов к ответственности даже в случае их задержания крайне затруднено.

«Авария в Харькове — последняя капля. Кровь детей, который сбил наркоман на джипе, — на руках Поддерегина… Существование сегодня на Украине анонимных электронных кошельков, через которые ведется торговля наркотиками, — прямая ответственность руководителя Департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрея Поддерегина», — сказал один из активистов.

Именно департамент Поддерегина, как утверждают участники протеста, как бы «не замечает» платежей на миллиарды гривен, идущих на анонимные электронные кошельки наркодельцов.