В Чернобыльской зоне отчуждения задержана группа нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана, которые пытались достичь территории стран ЕС. Об этом сообщил 18 ноября Telegram-канал «Украина в шоке»

Группу вели лесными маршрутами с территории Белоруссии. На Украине их должны были встретить и переправить в одну из стран ЕС, пишет издание со ссылкой на слова задержанных.

В связи с миграционным кризисом на территории Белоруссии, где на польской границе скопились несколько тысяч беженцев, пытающихся через Польшу достичь Германии, власти Украины выступают с алармистскими заявлениями.

Так, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что якобы существует опасность прорыва украинской границы тысячами беженцев из Белоруссии. «Тютюн Эрлайнс». Воздушный флот украинских контрабандистов © Facebook, Poliţia de Frontieră

При этом Украина и до начала белорусского миграционного кризиса являлась одной из стран, использовавшихся нелегальными мигрантами для проникновения в страны ЕС. Так, в октябре украинская полиция заявила о разоблачении преступной группы, перевозившей нелегалов через территорию страны.

По словам полиции, за два года группа переправила через Украину около трёх тысяч иностранцев из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.