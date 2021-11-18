Кредитные средства Международного валютного фонда, предназначенные для Украины, уходят лишь на финансирование войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Василь Вакаров

Каждая страна стремится к энергетической независимости, исходя из собственных национальных интересов, однако программы МВФ на Украине в действительности не нацелены на достижение этих целей. Украине просто не выделяют денег на развитие мирной энергетики, подчеркнул эксперт. Вакаров: «Так близко к войне c Россией мы еще никогда не были» © pixabay

«Украине найти альтернативную энергетику и развиваться в этом направлении сам Бог велел, поскольку у нас собственного газа нет. Конечно, нам нужны современные технологии и способы добычи энергии, которые мы могли бы применять у себя и пользоваться этой энергией. Но для этого нужны деньги. Нам нужны инвестиции, но вместо этого мы получили кредит на строительство ВМФ, у нас неплохие отношения с МВФ, но нам никто не даёт деньги на энергетику, на разработку новых способов. Нам дают деньги только на войну», — сказал Вакаров.

На Украине сейчас нет инвестиций, которые бы шли именно в сферу альтернативной энергетики и вряд ли в ближайшем будущем они появятся, заключил собеседник издания.

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