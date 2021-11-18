В ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши перед Минском стоит угроза и вооруженного конфликта, и экономического кризиса, отметил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

Ищенко напомнил, что Евросоюз пригрозил ввести против Александра Лукашенко новый пакет санкций из-за миграционного кризиса.

«И Польша заявила, что полностью закроет границу, что приведет к полному блокированию всех экономических связей Белоруссии с Западом. Я не знаю, как Лукашенко будет выкручиваться», — сказал политолог.

В таком случае Лукашенко попросит, чтобы Россия покупала у Белоруссии все, что не купит Запад, но для этого нужно договариваться не просто с властями России, а убедить бизнес купить продукцию, которой и так хватает в стране, подчеркнул Ищенко. Поэтому, если Минск решит закрыть границу, то это нанесет очень серьезный удар по экономике Белоруссии.

Польша заинтересована в конфликте на границе с Белоруссией - Лукашенко © president.gov.by

При этом польские власти могут в связи с террористической угрозой ввести войска на территорию Белоруссии и объявить о создании зоны безопасности. И не факт, что Россия начнет войну в такой ситуации, предположил политолог.

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