Ищенко напомнил, что Евросоюз пригрозил ввести против Александра Лукашенко новый пакет санкций из-за миграционного кризиса.
«И Польша заявила, что полностью закроет границу, что приведет к полному блокированию всех экономических связей Белоруссии с Западом. Я не знаю, как Лукашенко будет выкручиваться», — сказал политолог.
В таком случае Лукашенко попросит, чтобы Россия покупала у Белоруссии все, что не купит Запад, но для этого нужно договариваться не просто с властями России, а убедить бизнес купить продукцию, которой и так хватает в стране, подчеркнул Ищенко. Поэтому, если Минск решит закрыть границу, то это нанесет очень серьезный удар по экономике Белоруссии.
Помимо экономических санкций, эскалация миграционного кризиса на границе чревата вооруженным конфликтом, подчеркнул Ищенко. Если Минск поддержит Москва, то на стороне Польши будет поддержка НАТО.
При этом польские власти могут в связи с террористической угрозой ввести войска на территорию Белоруссии и объявить о создании зоны безопасности. И не факт, что Россия начнет войну в такой ситуации, предположил политолог.
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