«Тяжкая работонька», «И снится ей не рокот космодрома», «Что тебе снится, крейсер "Аврора"?», «И снятся ей закаты и откаты», «Депутат спит, а средства налогоплательщиков на счет капают», — прокомментировали ролик пользователи.
К слову, депутат Верховной Рады Украины Анжелика Лабунская в октябре вошла в список парламентариев, пропустивших более 90% голосований, к таким выводам пришли в Комитете избирателей.
Вообще народные избранники Украины нередко занимаются в сессионном зале тем, что им больше интересно. Например, представителя «Слуги народа» Евгения Петруняка застали за пикантной перепиской, где обсуждалось насколько наличие носков на ногах влияет на качество интима.
Его однопартиец Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа интимных услуг.
Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем секс на новом матрасе, а член депутатской группы «Доверие» Николай Бабенко и парламентарий Александр Пономарев, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» играли в игры.