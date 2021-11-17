Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина» Анжелика Лабунская попала в объективы парламентских фотографов, когда уснула в сессионном зале. Соответствующее видео 17 ноября выложил в Facebook Александр Гончаров

«Тяжкая работонька», «И снится ей не рокот космодрома», «Что тебе снится, крейсер "Аврора"?», «И снятся ей закаты и откаты», «Депутат спит, а средства налогоплательщиков на счет капают», — прокомментировали ролик пользователи.

К слову, депутат Верховной Рады Украины Анжелика Лабунская в октябре вошла в список парламентариев, пропустивших более 90% голосований, к таким выводам пришли в Комитете избирателей.

С бокалом солодового: Зеленский болел за Украину в баре © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Евгения Петруняка застали за пикантной перепиской, где обсуждалось насколько наличие носков на ногах влияет на качество интима.

Его однопартиец Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа интимных услуг.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем секс на новом матрасе, а член депутатской группы «Доверие» Николай Бабенко и парламентарий Александр Пономарев, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» играли в игры.