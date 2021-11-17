Член группы врачей омбудсмена Грузии после посещения бывшего президента страны Михаила Саакашвили 17 ноября назвал нецелесообразным лечение его в тюремной больнице, передает РИА Новости

Саакашвили пожелтел в грузинской тюрьме © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают. Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно», — отметил Григолия.

Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала специальную группу, которая следит за состоянием политика. В ночь на 17 ноября врачи впервые посетили заключенного.

Соратница Саакашвили и член оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе в свою очередь заявила, что лицо экс-президента пожелтело от голода и он слабеет с каждым днем. Деканоидзе также заверила, что заключенные по указанию руководства тюрьмы оказывают на Саакашвили давление: часто шумят и выкрикивают оскорбления.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Находясь в тюрьме города Рустави, экс-президент объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси.