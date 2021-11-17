Польше не обязательно объявлять войну Белоруссии, чтобы решить проблему с наплывом мигрантов на границе, сказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

«Польша подвинет белорусскую границу»: Ищенко о сценариях разрешения миграционного кризиса © Скриншот из видео Украина.ру Александру Лукашенко и его почитателям кажется, что в ситуации с миграционным кризисом на границе он тонко троллит Европу.

При этом на официальном уровне Лукашенко заявляет, что беженцы легально пересекли границу, хотя это не так, отметил политолог.

Следовательно, страны ЕС могут сказать, что президент Белоруссии не контролирует ситуацию в стране, поэтому нужно создать зону безопасности.

«Если польские войска зайдут на территорию Белоруссии на 5-10 км, то они создадут буферную зону, в которой будут стоять не пограничники, а армия, которая имеет право стрелять, потому что у нее другие права и другие обязанности. И никакие колонны мигрантов с лопатами и кусачками там ходить не будут», — пояснил Ищенко.

Сейчас Лукашенко всех пугает, что за ним стоит Россия, но Польше для решения проблемы с мигрантами не обязательно объявлять войну и идти на Минск, подчеркнул политолог.

При этом похожий вариант с созданием зоны безопасности Лукашенко сам упоминал после госпереворота на Украине в 2014 году, отвечая на вопрос, как Белоруссия будет бороться с этими бандами, напомнил Ищенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.