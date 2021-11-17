Специалист уточнил, что формально Россия на Украину не продает газ, а только транзитирует топливо через украинскую территорию, и если перекрыть газ на вход в Украину, это будет означать заморозку европейцев, которые вообще не при чем.
«С электричеством — пожалуйста. Вводите санкции, запрещайте продажу электроэнергии на Украину. Европейцы не пострадают. Россия уже ввела лицензирование (по сути санкции) на продажу нефти и нефтепродуктов на территорию Украины, когда кому-то разрешают и запрещают поставлять какие-то объемы. То же самое и с электроэнергией и углем. Вы независим от их транзита и для нас будет безболезненно», — пояснил Юшков.
Можно найти инструменты давления на Киев, которые будут безболезненны и для Европы, и для России, но решение должно принимать высшее руководство страны, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.