Россия не политизирует газовую отрасль. Этим занимаются как раз ее западные оппоненты. Им важно показать, что Россия использует энергетическое оружие и готова всех заморозить. Об этом рассказал эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«С электричеством — пожалуйста. Вводите санкции, запрещайте продажу электроэнергии на Украину. Европейцы не пострадают. Россия уже ввела лицензирование (по сути санкции) на продажу нефти и нефтепродуктов на территорию Украины, когда кому-то разрешают и запрещают поставлять какие-то объемы. То же самое и с электроэнергией и углем. Вы независим от их транзита и для нас будет безболезненно», — пояснил Юшков.

Можно найти инструменты давления на Киев, которые будут безболезненны и для Европы, и для России, но решение должно принимать высшее руководство страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.