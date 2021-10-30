Россия прекращает поставки угля на Украину не потому, что хочет наказать Киев, а потому, что поставлять уголь в Европу просто выгоднее. Украину же ждут серьезные проблемы с прохождением отопительного сезона, сказал эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. По его словам, речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное), который завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. В России пока эту информацию не подтверждают, провластные украинские СМИ обвиняют Москву в использовании энергоресурсов в качестве оружия.

- Игорь, это действительно некая реакция России на применение беспилотников в Донбассе или причины надо искать в другом?

— Я не могу сказать, насколько правдива эта информация. Обычно, когда Украина не может что-то купить, то она говорит, что ей это якобы не продают. Ситуация на самом деле более банальна. Старые контракты на поставку угля у них заканчиваются 1 ноября, а новых они не подписывают потому что у них денег нет.

Уголь сейчас очень востребован, особенно в Европе. В Европе вообще цены на него побили исторический рекорд из-за того, что там дефицит. И российские компании отправляют уголь туда, чтобы больше заработать, а украинским компаниям предлагают либо больше платить, либо отправить его в Европу. А Киев вполне может трактовать это как отказ продавать. Но это не отказ продавать, просто по цене не сошлись, потому что в Европе можно заработать больше.

- Насколько вообще для России важен украинский рынок угля и электроэнергии. Можно ли вообще от него отказаться без экономического ущерба и без риска относительно того, чтобы в России ничего не отключилось?

— Для России проблем как раз нет. Мы этот уголь пристроим на европейском рынке, потому что там дефицит, там только-только начался отопительный сезон и потребление там всех видов энергии будет только возрастать. У них дефицит был еще в августе-сентябре, и потому уголь пробил исторические рекорды по цене.

В этом смысле у Украины начинаются большие проблемы. В Европе угля не хватает, там ты его не купишь, европейцы засасывают к себе все поставки из Африки и из США, предлагая выше цену. А из-за того, что уголь дорожал, украинские компании очень плохо закупали его и плохо подготовились к отопительному сезону.

У них запасов угля буквально на несколько недель, а еще отопительный сезон толком не начался. Там даже приходят какие-то странные сообщения, что ряд электростанций в центральной Украине вперемежку с углем начали сжигать автомобильные покрышки и там огромная копоть. Там многие муниципалитеты объявляют ЧП уже сейчас, пытаясь привлечь внимание Киева к этой ситуации.

Если они не будут покупать уголь у России, то складывается критическая ситуация. А покупать они не могут, потому что у них денег нет. Непонятно, как они вообще пройдут этот отопительный сезон.

- Была информация, что Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубов. Есть предположение, что это было сделано специально, чтобы доказать, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Как Москве было бы правильно отреагировать на это?

— Можно заявлять, что мы предлагаем скидку, а Россия не хочет. Но «Газпром» как компания, которая непосредственно качает газ в Европу и обращается к Украине за посреднической услугой, имеет контракт с «Оператором ГТС Украины».

У «Газпрома» есть контракт, и он обязан его выполнять. А в контракте написано, что никакой скидки за дополнительный объем прокачки нет. Наоборот. «Газпром» закачивает определенный объем газа в сутки. Если он хочет прокачивать больше, то он должен участвовать в специальном аукционе, и тариф за транзит должен быть выше. Там есть определенный повышающий коэффициент и никакой скидки ты получить в принципе не можешь.

Если же речь идет о переписывании контракта, то переписать его надо непосредственно с оператором ГТС, а не с президентом. Оператор ничего такого не заявляет. Это все блеф и пустые обвинения. В реальности никакой скидки нет.

- Если ВСУ при помощи беспилотников сейчас начнет уничтожать инфраструктуру ДНР/ЛНР, как технически в Донбасс будет осуществляться подача тепла?

Дмитрий Марунич: прекращение поставок Россией угля не помешает Украине обстреливать Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

- Вы в интервью много раз обращали внимание, что даже во время войны 2008 года Россия не отказывалась поставлять газ. Вы по-прежнему полагаете, что вопрос защиты Донбасса должны решать дипломаты и военные, а энергетику сюда не надо вмешивать?

— Я приводил это как пример того, что Россия не политизирует газовую отрасль. Этим занимаются как раз наши оппоненты. Надо ли Украине перекрыть газ? Формально мы на Украину его не продаем, мы поставляем его в качестве транзитера. Если мы перекрываем газ на вход в Украину, мы замораживаем европейцев. Они-то тут причем? Они покупают наш газ, мы получаем деньги, это происходит уже больше 50 лет. Поэтому я думаю, что надо искать другие инструменты.

Они есть. Это не единственная возможность давить на Украину. Можно найти инструменты давления на Киев, которые будут безболезненны и для Европы, и для России. Это вопрос к нашему МИДу и нашему руководству, почему они их не применяют.

Отключить всем газ в разгар отопительного сезоне — это то, чего они и добиваются. Им важно показать, что Россия использует энергетическое оружие и готова всех заморозить.

- А если оставить Украину без угля или электричества. Тоже не надо?

— С электричеством — пожалуйста. Вводите санкции, запрещайте продажу электроэнергии. Европейцы не пострадают. Россия уже ввела лицензирование (по сути санкции) на продажу нефти и нефтепродуктов на территорию Украины, когда кому-то разрешают и запрещают поставлять какие-то объемы. То же самое и с электроэнергией и углем. Вы независим от их транзита и для нас будет безболезненно. Уголь и нефтепродукты мы можем пристроить на других рынках, а если мы перекроем газ, то не сможем выполнить наши контракты с европейцами. Но решение должно принимать высшее руководство страны.