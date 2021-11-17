Если Украина при помощи беспилотников начнет уничтожать инфраструктуру Донбасса, речь пойдет о диверсии, гуманитарной катастрофе и нарушении правил ведения войны. Об этом рассказал эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В Женевской конвенции прописано, что нельзя ухудшать жизнь мирного населения. А тут речь идет если не о геноциде, то об уничтожении мирного населения, потому что их оставляют без горячей воды и отопления, подчеркнул специалист.

«Нужно будет привлекать международные инстанции. Это большая проблема», — констатировал Юшков.

Можно найти инструменты давления на Киев, которые будут безболезненны и для Европы, и для России, это вопрос к МИДу РФ и российскому руководству, почему они их не применяют, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.