Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил информацию.
В Женевской конвенции прописано, что нельзя ухудшать жизнь мирного населения. А тут речь идет если не о геноциде, то об уничтожении мирного населения, потому что их оставляют без горячей воды и отопления, подчеркнул специалист.
«Нужно будет привлекать международные инстанции. Это большая проблема», — констатировал Юшков.
Можно найти инструменты давления на Киев, которые будут безболезненны и для Европы, и для России, это вопрос к МИДу РФ и российскому руководству, почему они их не применяют, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.