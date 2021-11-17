Можно заявлять, что мы предлагаем скидку, а Россия не хочет. Но «Газпром» как компания, которая непосредственно качает газ в Европу и обращается к Украине за посреднической услугой, имеет контракт с «Оператором ГТС Украины», рассказал эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубометров. По его словам, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.

У «Газпрома» есть контракт, и он обязан его выполнять. А в контракте написано, что никакой скидки за дополнительный объем прокачки нет, пояснил специалист.

«Наоборот. «Газпром» закачивает определенный объем газа в сутки. Если он хочет прокачивать больше, то он должен участвовать в специальном аукционе, и тариф за транзит должен быть выше. Там есть определенный повышающий коэффициент и никакой скидки ты получить в принципе не можешь», — уточнил Юшков.

Если же речь идет о переписывании контракта, то переписать его надо непосредственно с оператором ГТС, а не с президентом. Оператор ничего такого не заявляет, добавил он.

Это все блеф и пустые обвинения. В реальности никакой скидки нет, заключил собеседник издания.

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