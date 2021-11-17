Ранее была информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубометров. По его словам, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.
У «Газпрома» есть контракт, и он обязан его выполнять. А в контракте написано, что никакой скидки за дополнительный объем прокачки нет, пояснил специалист.
«Наоборот. «Газпром» закачивает определенный объем газа в сутки. Если он хочет прокачивать больше, то он должен участвовать в специальном аукционе, и тариф за транзит должен быть выше. Там есть определенный повышающий коэффициент и никакой скидки ты получить в принципе не можешь», — уточнил Юшков.
Если же речь идет о переписывании контракта, то переписать его надо непосредственно с оператором ГТС, а не с президентом. Оператор ничего такого не заявляет, добавил он.
Это все блеф и пустые обвинения. В реальности никакой скидки нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.