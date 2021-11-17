Обычно, когда Украина не может что-то купить, то она говорит, что ей это якобы не продают. На самом же деле ситуация с поставками российского угля банальна. Об этом рассказал эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Специалист пояснил, что старые контракты на поставку угля у Украины закончились 1 ноября, а новых они не подписывают потому что у них денег нет.

«Уголь сейчас очень востребован, особенно в Европе. В Европе вообще цены на него побили исторический рекорд из-за того, что там дефицит. И российские компании отправляют уголь туда, чтобы больше заработать, а украинским компаниям предлагают либо больше платить, либо отправить его в Европу. А Киев вполне может трактовать это как отказ продавать. Но это не отказ продавать, просто по цене не сошлись, потому что в Европе можно заработать больше», — уточнил Юшков.

Если украинцы не будут покупать уголь у России, то складывается критическая ситуация. А покупать они не могут, потому что у них денег нет, непонятно, как они вообще пройдут этот отопительный сезон, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.