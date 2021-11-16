Сотрудники Службы безопасности Украины в 6 часов утра начали обыск в львовской квартире Остапа Стахова, одного из лидеров антипрививочного движения на Украине, сообщает 16 ноября украинское интернет-издание Страна.ua

Как информирует СМИ со ссылкой на самого Стахова, агенты СБУ сломали дверь в его квартире и отобрали оргтехнику. В свою очередь, сторонники ковид-диссидента стянулись к месту обыска и скандируют лозунги, указывает Страна.ua.

Издание напоминает, что в начале ноября Стахов организовал акцию противников прививочной кампании под стенами Верховной Рады в Киеве. А на 24 ноября, по информации журналистов, в Киеве намечается новая «масштабная» акция протеста. «Вас будут вешать»: украинские «антиваксеры» открыто угрожают врачам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Стахов известен тем, что в течение, как минимум, последних 6 месяцев, публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.

Он также объяснял положительные результаты ПЦР-тестов тем, что на Украине, якобы, тестируются сети 5G. Ковид-диссидент также утверждает, что больницы на Украине якобы пустуют, а информация о высокой заболеваемости среди украинцев является сфабрикованной.

Как известно, Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. 16 ноября было объявлено об очередном антирекорде по смертности от коронавируса: за сутки скончались 838 жителей страны.

Опрос выявил распространённые на Украине предрассудки о вакцинации © CC0, Pixabay

Среди населения Украины широко распространены предрассудки по поводу прививок.

Согласно результатам опубликованного в начале ноября опроса, 36% украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19.

При этом 17% от всего населения страны в качестве главной причины нежелания вакцинироваться назвали общее недоверие к прививкам.